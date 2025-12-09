Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

KİT'den 657'li bir kuruma geçmek istiyorum, uyarma cezam var geçebilir miyim?


09 Aralık 2025 22:30
KİT'den 657'li bir kuruma geçmek istiyorum, uyarma cezam var geçebilir miyim?

arşiv soruşturmasında dikkate alınır mı uyarı cezası


ins.pire
Şef
09 Aralık 2025 23:28

sorunuz biraz eksik olmus..

kit ten 675 bi kuruma nakil yoluyla geçemezsiniz..

ancak sınav kpss vs ile gçebilirsiniz..

uyarma cezası ise muhtemelen güvenlik soruşturmasında gözükmez. kurum içnde verilen bir ceza olduğu için..

gözksede çok bir sorun olacağını sanmıyorum

şayet sınav kpss ile geçmeyi düşünüyorsanız...

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

PTT A.Ş'de yeniden yapılanmaTEİAŞ promosyon657 tabi aday memur iken 399 KİT kurumuna geçmeKİT yönetişim reformuDHMİ çalışanları burayaTEİAŞ giyim yardımıTCDD promosyon399'dan 657'ye geçişlerde yeşil pasaportKapsam dışı personel KİT'den 657'li bir kuruma geçmek istiyorum, uyarma cezam var geçebilir miyim?

Sözlük

kokina 1 japonya 1 ahtapotların üç tane kalbi olması 1 iltica 1 hayatın başlangıcı 1 güne bir söz bırak 1 teyze ile yeğenin aynı yaşta olması 2 kış uykusu 1 Adalet 1 2007 kumburgaz cismi 1

Son Haberler

Havalimanlarının yer hizmetleri esasları düzenlendiBakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruzTrump: Erdoğan benim dostumBakan Fidan: Politika olarak bütün sınır kapılarını açmaya niyetimiz varGüllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltına alındı

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım