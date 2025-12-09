3+1 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Merhaba, 06.02.2023 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında 3+1 sözleşmeli büro personeli olarak göreve başladım. Bu durumda 06.02.2026 sonrasında açılacak unvan değişikliği sınavına başvuru yapma hakkım var mı, yoksa 3+1'i tamamladıktan sonra mı girebiliyorum? Konu hakkında bilgisi olanlar tecrübelerini paylaşırlarsa sevinirim. Teşekkürler. Ayrıca aşağıdaki kanun metni bu durum için emsal sayılabilir mi, bilgi verebilir misiniz? "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin 4. paragrafında; '.Bu şekilde istihdam edilen sözleşmeli personelden; eşinin ölümü ve eşinin görevinden dolayı bir defaya mahsus olmak üzere yer değiştirme suretiyle atananlar hariç olmak üzere aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren aynı kurumda talep etmeleri halinde bir kadroya atanabilirler.' hükmü yer almaktadır." Bu hüküm, 3+1 sözleşmeli personelin unvan değişikliği sınavına girme hakkı için bir örnek/emsal teşkil eder mi?

Merhaba, 06.02.2023 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında 3+1 sözleşmeli büro personeli olarak göreve başladım. Bu durumda 06.02.2026 sonrasında açılacak unvan değişikliği sınavına başvuru yapma hakkım var mı, yoksa 3+1'i tamamladıktan sonra mı girebiliyorum? Konu hakkında bilgisi olanlar tecrübelerini paylaşırlarsa sevinirim. Teşekkürler. Ayrıca aşağıdaki kanun metni bu durum için emsal sayılabilir mi, bilgi verebilir misiniz? "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin 4. paragrafında; '.Bu şekilde istihdam edilen sözleşmeli personelden; eşinin ölümü ve eşinin görevinden dolayı bir defaya mahsus olmak üzere yer değiştirme suretiyle atananlar hariç olmak üzere aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren aynı kurumda talep etmeleri halinde bir kadroya atanabilirler.' hükmü yer almaktadır." Bu hüküm, 3+1 sözleşmeli personelin unvan değişikliği sınavına girme hakkı için bir örnek/emsal teşkil eder mi?