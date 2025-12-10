Memurlar.net?in uygulamasında çıkan saçma sapan reklamlar? Yuh artık!?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
aydin.oturmak
Kapalı
Kapalı
Çok Yazılan Konular
Adli Emanet Memurları BuradaDisiplin soruşturmalarına ilişkin cumhurbaşkanlığı kurumlara ve disiplin amirlerine uyarı yazısıToplu Sözleşmede verilen +10 GİH puanı neden katiplere verilmedi?Mazeret tayiniKurumlar Arası Geçiş Rehberi (Tecrübe İçerir)2009 yılında sözleşmeli başlayan zabıt katiplerinin 2025 yılındaki yasaya göre sözleşmelide geçen yı7433 sayılı kanun ile eş durumu mazeret ataması mağdurlarıUykularını Kaçırdığınız Personelin Her Saniyesinin Hakkı Ailenizden Çıksın Amiin.Yargıtayda çalışan arkadaşlar
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım