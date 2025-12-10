Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

Memurlar.net?in uygulamasında çıkan saçma sapan reklamlar? Yuh artık!?


10 Aralık 2025 08:40
Memurlar.net?in uygulamasında çıkan saçma sapan reklamlar? Yuh artık!?
Memurlar.net'in uygulamasında çıkan saçma sapan reklamlar. Yuh artık!"

Çok Yazılan Konular

PTT A.Ş'de yeniden yapılanmaTEİAŞ promosyon657 tabi aday memur iken 399 KİT kurumuna geçmeDHMİ çalışanları burayaTEİAŞ giyim yardımıKİT yönetişim reformuTCDD promosyon399'dan 657'ye geçişlerde yeşil pasaportKİT'den 657'li bir kuruma geçmek istiyorum, uyarma cezam var geçebilir miyim?Kapsam dışı personel

Sözlük

kış uykusu 1 japonya 1 ahtapotların üç tane kalbi olması 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 5 güne bir söz bırak 1 Deprem 1 kokina 1 sürekli kaybeden kişi 1 fotokapan 1 mühendislerin edebiyat ilgisi 2

Son Haberler

Küçükçekmece'de metrobüs yangınıAdana'da minibüs sulama kanalına devrildiKarar resmen yayımlandı, bir yıl ertelendiAdli emanetlerde güvenlik artıyorBakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım