Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

Memurlar.net?in uygulamasında çıkan saçma sapan reklamlar? Yuh artık!?


10 Aralık 2025 08:41
Normal prosedür mu bu tarz olay yaşayan var mı??Danıştay,idari mahkemeler,beraat ve takipsizlik alanlarHukuka aykırı delille idari soruşturmaMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Yoklama kaçağı durumuna düşen memura ne olur?Hukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarSoruşturma sürecinde rapor almakYargıtay'da dosyası olanlarMemur ve Öğretmenlere Disiplin Affı Getirmeyenlerin Amacı ?

teyze ile yeğenin aynı yaşta olması 2 kokina 1 hint keneviri 2 japonya 1 2007 kumburgaz cismi 1 sürekli kaybeden kişi 1 fotokapan 1 Adalet 1 Çocuk olursa düzelir evlilikleri 1 mühendislerin edebiyat ilgisi 2

Küçükçekmece'de metrobüs yangınıAdana'da minibüs sulama kanalına devrildiKarar resmen yayımlandı, bir yıl ertelendiAdli emanetlerde güvenlik artıyorBakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım