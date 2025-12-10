Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Kamuda Torpilden Utanmadığını Belirtilen Milletvekili...


10 Aralık 2025 09:00
Kamuda Torpilden Utanmadığını Belirtilen Milletvekili...

Evet AKP milletvekili Özlem Zengin kamu torpil yapılmasından utanmadığını belirtmiş. Şaşırdık mı? hayır neden şaşırmadık? Çünkü aynı şeyi örnek aldıkları fetullah gülen terör örgütü de yapıyordu.

https://www.sozcu.com.tr/akp-li-zengin-den-liyakatsiz-ise-alimlardan-gurur-duyuyoruz-sozleri-p269045

