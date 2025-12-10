Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

yarım zamanlı çalışma şeklinin sadece çocukla ilintili olması saçmalık


10 Aralık 2025 09:22
18.07.2025 te yarım zamanlı çalışma şeklinde kılavuz yayınlandı. Devletin çocuk doğumunu artırmaya yönelik hareket ettiğini anlıyorum ama 5 senelik çok iyi bir bölüm okuyacağım sadece 2 yıl ücretsiz izin veriyorlar eğitim süreci için bu haliyle yetmiyor 5 sene ve üzeri olan veya yks sıralamasında ilk 50000 ile kabul alan öğrencilerinde böyle bir seçeneği olsa kötü mü olur. Ülkeyi geliştirmek ileriye taşımak amaç değil midir? Çocuklu kadınlara daha ve daha fazla çocuk doğursunlar diye tanınan pozitif ayrımcılık bir tek benim mi canımı sıkıyor.

