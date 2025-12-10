Okullar İçin Ücretsiz Kelebek Sınav Yerleştirme Sistemi Geliştirdim (Paylaşmak İstedim)

Merhabalar hocamlar,

Uzun süredir okullarda sınav hazırlık ve salon yerleştirme süreçlerinin ne kadar zaman aldığını görünce, boş zamanlarımda bu süreci kolaylaştıracak ücretsiz bir kelebek sınav yerleştirme sistemi geliştirdim. Reklam amacı taşımıyor; sadece öğretmen ve okul yöneticilerine faydası olur diye burada paylaşmak istedim.

Sistem ne yapıyor?

Öğrenci, sınıf ve salon bilgilerini kolayca ekliyorsunuz (Excel?den toplu yükleme de var).

Tek tuşla akıllı kelebek dağılımı oluşturuyor.

Sınıf bazlı, salon bazlı ve genel yerleşim PDF raporlarını otomatik hazırlıyor.

Kullanımı oldukça kolay ve tamamen ücretsiz.

Kurulum gerektirmiyor, direkt web tarayıcıdan çalışıyor.

Bu tarz işleri Excel?de manuel yapmak hem zaman alıyor hem de hata riski çok yüksek olduğu için böyle bir çözüm üretmek istedim. Faydalı olacağını düşünürseniz deneyebilir, geri bildirim verirseniz geliştirmeye devam ederim.

Sistemi denemek ve bilgi almak için educfly com u ziyaret edebilirsiniz.