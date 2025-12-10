Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Okullar İçin Ücretsiz Kelebek Sınav Yerleştirme Sistemi Geliştirdim (Paylaşmak İstedim)


10 Aralık 2025 10:06
Okullar İçin Ücretsiz Kelebek Sınav Yerleştirme Sistemi Geliştirdim (Paylaşmak İstedim)

Merhabalar hocamlar,

Uzun süredir okullarda sınav hazırlık ve salon yerleştirme süreçlerinin ne kadar zaman aldığını görünce, boş zamanlarımda bu süreci kolaylaştıracak ücretsiz bir kelebek sınav yerleştirme sistemi geliştirdim. Reklam amacı taşımıyor; sadece öğretmen ve okul yöneticilerine faydası olur diye burada paylaşmak istedim.

Sistem ne yapıyor?

Öğrenci, sınıf ve salon bilgilerini kolayca ekliyorsunuz (Excel?den toplu yükleme de var).

Tek tuşla akıllı kelebek dağılımı oluşturuyor.

Sınıf bazlı, salon bazlı ve genel yerleşim PDF raporlarını otomatik hazırlıyor.

Kullanımı oldukça kolay ve tamamen ücretsiz.

Kurulum gerektirmiyor, direkt web tarayıcıdan çalışıyor.

Bu tarz işleri Excel?de manuel yapmak hem zaman alıyor hem de hata riski çok yüksek olduğu için böyle bir çözüm üretmek istedim. Faydalı olacağını düşünürseniz deneyebilir, geri bildirim verirseniz geliştirmeye devam ederim.

Sistemi denemek ve bilgi almak için educfly com u ziyaret edebilirsiniz.

Çok Yazılan Konular

"Tedavisinden dolayı sürekli refakat gerektirir" ifadesi sağlık özrü için yeterli mi?İstanbul il mem promosyon anlaşmasıYeni atanan öğretmenlere tavsiyelerTrafik kazası mazeret tayini için geçerli bir durum mu?Mobbinge bağlı mazeret tayini mümkün mü?Branş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.Ara tatiller kaldırılsın mı?Alan değişikliği başvuru süreci loading...Yeni atanan eşimin yanına gidebilir miyim?Şanlıurfa'ya Atananlara Tavsiyeler

Sözlük

Çocuk olursa düzelir evlilikleri 1 Ölmez Otu 1 şu an çalan şarkı 1 hint keneviri 2 japonya 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 5 fotokapan 1 Hakan Talha Alp 3 Bugün olanlar 4 sürekli kaybeden kişi 2

Son Haberler

Ahmet Çakar hakkında MASAK raporu: Milyonlarca liralık şüpheli para akışıBakan Yumaklı'dan kırmızı et ithalatı iddialarına net yanıtAhmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nın Burs Şartları Tartışma YarattıBalıkçıların yüzünü hamsi güldürdüElektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım