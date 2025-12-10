Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Maaş ile ilgi haciz kesintisi


10 Aralık 2025 10:20
Maaş ile ilgi haciz kesintisi

maaş hesaplamada kesilen haciz miktarını robota ekleyebilir misiniz acaba?

Çok Yazılan Konular

Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Kamu Uzmanlığında Tek Çatı Devrimi: Unvan Enflasyonuna Son!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiKamuda Taşra Uzmanlarının Maaş DüzenlenmesiAralık ayı enflasyonu oranı beklentisi 19 aralık cumaBütün düzenin bozulması taşeronlara işçi kadrosu verilmesiyle başladı+10 puan MAAŞ Robotunda Gözükmüyor?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz

Sözlük

Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 5 sürekli kaybeden kişi 2 şu an çalan şarkı 1 kırmızı lahana 1 lüzumsuz adam 1 Yılan 1 Bülent Şahin Erdeğer 1 güne bir söz bırak 1 akran zorbalığı 1 Ölmez Otu 1

Son Haberler

Ahmet Çakar hakkında MASAK raporu: Milyonlarca liralık şüpheli para akışıBakan Yumaklı'dan kırmızı et ithalatı iddialarına net yanıtAhmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nın Burs Şartları Tartışma YarattıBalıkçıların yüzünü hamsi güldürdüElektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım