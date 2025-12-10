Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Başka kurumda öğretmenim. Ags ile meb'e geçeceğim.


10 Aralık 2025 10:22
Başka kurumda öğretmenim. Ags ile meb'e geçeceğim.

Merhabalar. Ben MEB dışı bir kurumda kadrolu öğretmenim. Yaklaşık 8 yıldır kurumunda çalışıyorum ve kuruma girmeden ücretli öğretmenlik hizmetlerim de var ve uzman öğretmen ünvanı aldım. Yargılayanlar olacaktır kesin. Ama herkes yaşadığını bilir. MEB-Ags sınavında kendi branşımda 1. sıradayım kontenjan verilirse akademiye geçmeyi düşünüyorum. Tartışmak istediğim bazı konular var. 1- Ben zaten 657 ye tabi EÖH sınıfında öğretmenim. Sadece bakanlık değişiyor diye akademiye girmem ne kadar mantıklı? 2- yayınlanan yönetmelikte ve öğretmenlik meslek kanununda bu durum düşünülmemiş. bakın ben öğretmenlik mezunu bir memur değilim. meb de öğretmenlerin özlük haklarının tamamından yararlanıyorum. kırtasiye yardımı uzman/baş öğretmenlik gibi. bu durumda mahkeme yolu açılır mı? 3- düşük bir ihtimal ama naklen atama yapalabilir mi? düşüncelerinizi saygı çerçevesinde bekliyorum. şimdiden teşekkür ederim.


elif0025
Şube Müdürü
10 Aralık 2025 12:35

arkadaşım rahat mı husursuz ediyor seni... gidip mebin okullarında olup ne yaoacan başın göğemi erecek ne sistem var ne düzen var onun bunun sorunlu çocuğunu velisini mi arzuluyorsun. yada dağda taşta çalışma gibi bir arzun olmalı..kurumunuz neresi?


majesteleri7
Daire Başkanı
10 Aralık 2025 13:09

Geç geç koş


Öztürktüzün
Aday Memur
10 Aralık 2025 13:12
merhaba bende aynı durumdayım hocam ama hiçbir sınava girmedim. MEB dışı bir kurumdan Mebe geçmek sanırım sadece bu şekilde oluyor. Bu haklara sahipken yeni baştan sözleşmeli olarak başlayıp kadro alıp evin baştan almak bana haksızlık olarak geliyor..

asse_857
Aday Memur
10 Aralık 2025 13:26
hocam size cevap veremedim özelden numaranızı yazar mısınız?
Öztürktüzün, 7 saat önce
asse_857
Aday Memur
10 Aralık 2025 13:30
bi siz biliyorsunuz zaten mutsuz Bedeviler
majesteleri7, 7 saat önce

asse_857
Aday Memur
10 Aralık 2025 13:32
nelerin huzursuz ve huysuz ettiğini anlatmaya kalksam sayfa yetmez. en az 10 sene hizmeti. var mebi de biliyorum çalıştığım bakanlığı da. sebep olmasa neden böyle bir şey yapayım. herkesin en az ortalama zekası var. bilginiz varsa cevap verin yoksa laf kalabalığı yapmayın lütfen
elif0025, 7 saat önce

Öztürktüzün
Aday Memur
10 Aralık 2025 13:37
yazdım hocam
asse_857, 6 saat önce
asse_857
Aday Memur
10 Aralık 2025 13:40
müsait zamanda döneceğim hocam

kimuni
Genel Müdür
10 Aralık 2025 19:18

tahminim aspb de çalışıyorsunuz. bence değmez hocam, mesela 1-2 yıl adaylık demek düşük maaş demek , dahası 3 yıl toplam sözleşmeli olacaksınız buda bir dezavantaj.

ayrıca meb de sorunlu öğrenci çok. ondan ziyade sorunlu velide çok.

ben çok okul değiştirmediğim için bunu tecrübe etmedim pek ve Alllaha sığınırım ama öğretmenin işine karışan da varmış baya ...

yani böylelerine laf da anlatamazsınz mesela..

kendi kurumunuza gelince: zaten orda belli bir tecrübeniz var ve o kurumu biliyorsunuz hatta o kurumda uzman öğretmen olduğunuzu belirtmişsiniz.

tüm bunları düşününce ilk aklıma gelen şey : "değmez " olduğu.


asse_857
Aday Memur
10 Aralık 2025 19:24
değil hocam. MSB de çalışıyorum ben yabacı dil öğretmeniyim. ben MEB de çalışan yabancı dil öğretmeninin bakana tercümanlığı gittiğini duymadım ama biz ona buna şuna herşeye tercümanlığa gidiyoruz. yukarıda da dediğim gibi anlatsam roman olacak şeyler. biz de yükselme tayin yok çakılı kadro. büyük şehir derdini mi anlatayım. mesela burada asker-sivil memur-sivil öğretim görevlisi gibi çeşitli olarak çalışıyoruz. meb de herkesin öğretmen olması bile iyidir. yükselme gibi bir durum yok hadi biraz müdür yardımcılığı yapayım diyemiyorsun. dediğim gibi herkes yaşadığını bilir. ben ücretli öğretmenlik yaptım müdür müdür yardımcısı il- ilçe milli eğitim müdürü olan arkadaşım var yaş olarak da yolun yarısını geçtik. dolayısıyla milli eğitim de ve çalıştığım kurumda neler oluyor iyi biliyorum. MEB cennet başka yerlere göre. ben rahatında tatilinde değilim. artık ayrım ve gereksiz iş yükü çok yoruyor. büyük şehiri dediğim gibi saymıyorum bile. bunun dışında kadro sorunları da var. var oğlu var. teşekkür ederim cevabınız için.

kimuni
Genel Müdür
10 Aralık 2025 19:40

merhaba yeniden, rica ederim estağfrullah da hocam valla elbette yaşadıklarınızı siz daha iyi bilirsiniz.

MSB de yaş grubu nedir bilmiyorum ama buda bir etken elbette. Ayrıca misal aynı şekil davransan bile bazı insanlara bu farklı zorlukta geliyor tahminim çünkü herkes aynı ruh halinde değil. Misal diğer başlıktaki (o yeni atananlara tavsiyeler) bilgileri okuyorum arkadaşlar sağolsunlar güzel şeyler yazanlar olmuş epey. bu sebepten o başlık çok hoşuma gitti ve ben 5 yıllık öğretmenim ama genede hepsini istekle merakla okudum. (ya Türk insanının genel olarak da böyle güzel özellikleri var sanırım hariçten)

neyse, hocam belki belli klasifikasyonlar yapsanız ve ona göre hareket etseniz belki daha rahat olabilir demek isterdim ama siz zaten o kurumda 8 yıldan fazla öğretmensiniz. (yanlış görmedi isem öyle yazmışsınız. )

neyse. yani klasifikasyon dan kastım misal yaş grubu önemli bir etken. dikkat ettim de ben yeni atananlara tavsiyeler başlığında yazılanların çoğunu zaten yapmışım ve yapıyorum muhtemelen ondan rahat etmişim.

şunu da rahatlıkla söyleyebilirim bu ücretli öğretmenlik bende yapmıştım ama kadroda 5 yılım bitti benim ve bence ücretli ile kadrodaki durum farklı.

dedikleriniz içerisinde gerçek objektifçe yazmam gerekirse çakılı kadro olması ever biraz sıkıcı ve sınırlayıcı. Ama tercümanlık kısmı ben olsam mesela hoşuma dahi gidebilirdi. ama tabi stresli de olacaktı bir miktar çünkü hizmet makamı ve yapılan iş o kadar kolay değil (mesela şunun gibi olmaz kanaatimce : "canım ne var zaten yabancı dil branşındasın e bide tercüme edeceksin, insanlar bilse ne kadar saygı ohh mis. " bu yaklaşım doğru olmayabilir)

yaz tatili (2 ay) ve diğer özlük haklarınız korunuyorsa benim cevabım yani görüşüm yine değmez ama tabii ki kararı sizin vermeniz çok daha doğru.

aslında yapılması en doğru olan burda benim konumumda biri için artıları eksileri konusunda açıklama yapmak bende onu yapmaya çalıştım.

kararınızı siz veriniz.

Ve sonuç hayırlısı olsun. amin.

asse_857, 21 dk. önce
