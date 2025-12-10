Başka kurumda öğretmenim. Ags ile meb'e geçeceğim.

merhaba yeniden, rica ederim estağfrullah da hocam valla elbette yaşadıklarınızı siz daha iyi bilirsiniz.
MSB de yaş grubu nedir bilmiyorum ama buda bir etken elbette. Ayrıca misal aynı şekil davransan bile bazı insanlara bu farklı zorlukta geliyor tahminim çünkü herkes aynı ruh halinde değil. Misal diğer başlıktaki (o yeni atananlara tavsiyeler) bilgileri okuyorum arkadaşlar sağolsunlar güzel şeyler yazanlar olmuş epey. bu sebepten o başlık çok hoşuma gitti ve ben 5 yıllık öğretmenim ama genede hepsini istekle merakla okudum. (ya Türk insanının genel olarak da böyle güzel özellikleri var sanırım hariçten)
neyse, hocam belki belli klasifikasyonlar yapsanız ve ona göre hareket etseniz belki daha rahat olabilir demek isterdim ama siz zaten o kurumda 8 yıldan fazla öğretmensiniz. (yanlış görmedi isem öyle yazmışsınız. )
neyse. yani klasifikasyon dan kastım misal yaş grubu önemli bir etken. dikkat ettim de ben yeni atananlara tavsiyeler başlığında yazılanların çoğunu zaten yapmışım ve yapıyorum muhtemelen ondan rahat etmişim.
şunu da rahatlıkla söyleyebilirim bu ücretli öğretmenlik bende yapmıştım ama kadroda 5 yılım bitti benim ve bence ücretli ile kadrodaki durum farklı.
dedikleriniz içerisinde gerçek objektifçe yazmam gerekirse çakılı kadro olması ever biraz sıkıcı ve sınırlayıcı. Ama tercümanlık kısmı ben olsam mesela hoşuma dahi gidebilirdi. ama tabi stresli de olacaktı bir miktar çünkü hizmet makamı ve yapılan iş o kadar kolay değil (mesela şunun gibi olmaz kanaatimce : "canım ne var zaten yabancı dil branşındasın e bide tercüme edeceksin, insanlar bilse ne kadar saygı ohh mis. " bu yaklaşım doğru olmayabilir)
yaz tatili (2 ay) ve diğer özlük haklarınız korunuyorsa benim cevabım yani görüşüm yine değmez ama tabii ki kararı sizin vermeniz çok daha doğru.
aslında yapılması en doğru olan burda benim konumumda biri için artıları eksileri konusunda açıklama yapmak bende onu yapmaya çalıştım.
kararınızı siz veriniz.
Ve sonuç hayırlısı olsun. amin.
, 21 dk. önce
asse_857
değil hocam. MSB de çalışıyorum ben yabacı dil öğretmeniyim. ben MEB de çalışan yabancı dil öğretmeninin bakana tercümanlığı gittiğini duymadım ama biz ona buna şuna herşeye tercümanlığa gidiyoruz. yukarıda da dediğim gibi anlatsam roman olacak şeyler. biz de yükselme tayin yok çakılı kadro. büyük şehir derdini mi anlatayım. mesela burada asker-sivil memur-sivil öğretim görevlisi gibi çeşitli olarak çalışıyoruz. meb de herkesin öğretmen olması bile iyidir. yükselme gibi bir durum yok hadi biraz müdür yardımcılığı yapayım diyemiyorsun. dediğim gibi herkes yaşadığını bilir. ben ücretli öğretmenlik yaptım müdür müdür yardımcısı il- ilçe milli eğitim müdürü olan arkadaşım var yaş olarak da yolun yarısını geçtik. dolayısıyla milli eğitim de ve çalıştığım kurumda neler oluyor iyi biliyorum. MEB cennet başka yerlere göre. ben rahatında tatilinde değilim. artık ayrım ve gereksiz iş yükü çok yoruyor. büyük şehiri dediğim gibi saymıyorum bile. bunun dışında kadro sorunları da var. var oğlu var. teşekkür ederim cevabınız için.