Başka kurumda öğretmenim. Ags ile meb'e geçeceğim.

merhaba yeniden, rica ederim estağfrullah da hocam valla elbette yaşadıklarınızı siz daha iyi bilirsiniz.

MSB de yaş grubu nedir bilmiyorum ama buda bir etken elbette. Ayrıca misal aynı şekil davransan bile bazı insanlara bu farklı zorlukta geliyor tahminim çünkü herkes aynı ruh halinde değil. Misal diğer başlıktaki (o yeni atananlara tavsiyeler) bilgileri okuyorum arkadaşlar sağolsunlar güzel şeyler yazanlar olmuş epey. bu sebepten o başlık çok hoşuma gitti ve ben 5 yıllık öğretmenim ama genede hepsini istekle merakla okudum. (ya Türk insanının genel olarak da böyle güzel özellikleri var sanırım hariçten)

neyse, hocam belki belli klasifikasyonlar yapsanız ve ona göre hareket etseniz belki daha rahat olabilir demek isterdim ama siz zaten o kurumda 8 yıldan fazla öğretmensiniz. (yanlış görmedi isem öyle yazmışsınız. )

neyse. yani klasifikasyon dan kastım misal yaş grubu önemli bir etken. dikkat ettim de ben yeni atananlara tavsiyeler başlığında yazılanların çoğunu zaten yapmışım ve yapıyorum muhtemelen ondan rahat etmişim.

şunu da rahatlıkla söyleyebilirim bu ücretli öğretmenlik bende yapmıştım ama kadroda 5 yılım bitti benim ve bence ücretli ile kadrodaki durum farklı.

dedikleriniz içerisinde gerçek objektifçe yazmam gerekirse çakılı kadro olması ever biraz sıkıcı ve sınırlayıcı. Ama tercümanlık kısmı ben olsam mesela hoşuma dahi gidebilirdi. ama tabi stresli de olacaktı bir miktar çünkü hizmet makamı ve yapılan iş o kadar kolay değil (mesela şunun gibi olmaz kanaatimce : "canım ne var zaten yabancı dil branşındasın e bide tercüme edeceksin, insanlar bilse ne kadar saygı ohh mis. " bu yaklaşım doğru olmayabilir)

yaz tatili (2 ay) ve diğer özlük haklarınız korunuyorsa benim cevabım yani görüşüm yine değmez ama tabii ki kararı sizin vermeniz çok daha doğru.

aslında yapılması en doğru olan burda benim konumumda biri için artıları eksileri konusunda açıklama yapmak bende onu yapmaya çalıştım.

kararınızı siz veriniz.

Ve sonuç hayırlısı olsun. amin.