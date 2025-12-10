başka kurumda öğretmenim Ags ile mebe geçeceğim.

Merhabalar. Ben MEB dışı bir kurumda kadrolu öğretmenim. Yaklaşık 8 yıldır kurumunda çalışıyorum ve kuruma girmeden ücretli öğretmenlik hizmetlerim de var ve uzman öğretmen ünvanı aldım. Yargılayanlar olacaktır kesin. Ama herkes yaşadığını bilir. MEB-Ags sınavında kendi branşımda 1. sıradayım kontenjan verilirse akademiye geçmeyi düşünüyorum. Tartışmak istediğim bazı konular var. 1- Ben zaten 657 ye tabi EÖH sınıfında öğretmenim. Sadece bakanlık değişiyor diye akademiye girmem ne kadar mantıklı? 2- yayınlanan yönetmelikte ve öğretmenlik meslek kanununda bu durum düşünülmemiş. bakın ben öğretmenlik mezunu bir memur değilim. meb de öğretmenlerin özlük haklarının tamamından yararlanıyorum. kırtasiye yardımı uzman/baş öğretmenlik gibi. bu durumda mahkeme yolu açılır mı? 3- düşük bir ihtimal ama naklen atama yapalabilir mi? düşüncelerinizi saygı çerçevesinde bekliyorum. şimdiden teşekkür ederim.

Merhabalar. Ben MEB dışı bir kurumda kadrolu öğretmenim. Yaklaşık 8 yıldır kurumunda çalışıyorum ve kuruma girmeden ücretli öğretmenlik hizmetlerim de var ve uzman öğretmen ünvanı aldım. Yargılayanlar olacaktır kesin. Ama herkes yaşadığını bilir. MEB-Ags sınavında kendi branşımda 1. sıradayım kontenjan verilirse akademiye geçmeyi düşünüyorum. Tartışmak istediğim bazı konular var. 1- Ben zaten 657 ye tabi EÖH sınıfında öğretmenim. Sadece bakanlık değişiyor diye akademiye girmem ne kadar mantıklı? 2- yayınlanan yönetmelikte ve öğretmenlik meslek kanununda bu durum düşünülmemiş. bakın ben öğretmenlik mezunu bir memur değilim. meb de öğretmenlerin özlük haklarının tamamından yararlanıyorum. kırtasiye yardımı uzman/baş öğretmenlik gibi. bu durumda mahkeme yolu açılır mı? 3- düşük bir ihtimal ama naklen atama yapalabilir mi? düşüncelerinizi saygı çerçevesinde bekliyorum. şimdiden teşekkür ederim.