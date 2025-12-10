Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
10 Aralık 2025 10:22
başka kurumda öğretmenim Ags ile mebe geçeceğim.
Merhabalar. Ben MEB dışı bir kurumda kadrolu öğretmenim. Yaklaşık 8 yıldır kurumunda çalışıyorum ve kuruma girmeden ücretli öğretmenlik hizmetlerim de var ve uzman öğretmen ünvanı aldım. Yargılayanlar olacaktır kesin. Ama herkes yaşadığını bilir. MEB-Ags sınavında kendi branşımda 1. sıradayım kontenjan verilirse akademiye geçmeyi düşünüyorum. Tartışmak istediğim bazı konular var. 1- Ben zaten 657 ye tabi EÖH sınıfında öğretmenim. Sadece bakanlık değişiyor diye akademiye girmem ne kadar mantıklı? 2- yayınlanan yönetmelikte ve öğretmenlik meslek kanununda bu durum düşünülmemiş. bakın ben öğretmenlik mezunu bir memur değilim. meb de öğretmenlerin özlük haklarının tamamından yararlanıyorum. kırtasiye yardımı uzman/baş öğretmenlik gibi. bu durumda mahkeme yolu açılır mı? 3- düşük bir ihtimal ama naklen atama yapalabilir mi? düşüncelerinizi saygı çerçevesinde bekliyorum. şimdiden teşekkür ederim.

elif0025
Şube Müdürü
10 Aralık 2025 12:35

arkadaşım rahat mı husursuz ediyor seni... gidip mebin okullarında olup ne yaoacan başın göğemi erecek ne sistem var ne düzen var onun bunun sorunlu çocuğunu velisini mi arzuluyorsun. yada dağda taşta çalışma gibi bir arzun olmalı..kurumunuz neresi?


majesteleri7
Daire Başkanı
10 Aralık 2025 13:09

Geç geç koş


Öztürktüzün
Aday Memur
10 Aralık 2025 13:12
merhaba bende aynı durumdayım hocam ama hiçbir sınava girmedim. MEB dışı bir kurumdan Mebe geçmek sanırım sadece bu şekilde oluyor. Bu haklara sahipken yeni baştan sözleşmeli olarak başlayıp kadro alıp evin baştan almak bana haksızlık olarak geliyor..
