Uzman ve baş memurluk düzenlensin.

10 Aralık 2025 10:56
Arkadaşlar, MEB de çalışıyorum. Biliyorsunuz kurumlarda özellikle de MEB'de iş yükü tecrübeli ve bilgili kimselerin üzerinden yürür işler. Her işi bilirler, yeni gelenlere bilgi tecrübe aktarımı sağlarlar, adeta kurumun hafızası durumundadır bu memurlar. Bu sebeple; öğretmenlerde uygulanan uzman öğretmen ve başöğretmen uygulaması gibi, uzman memur ve baş memur uygulamasının bizlere de yapılması gerektiğini düşünüyorum. Böylece iş yüküne daha fazla bilgi tecrübe ve becerisini katan memurların emekleri yerini bulacak, liyakat oluşacak ve bir çeşit ödüllendirme olacaktır. Uzman ve baş memur uygulamasında 10 yılını dolduran uzman 1 derece 20 yılını doldurana da 1 derece verilmesi sonucu liyakatli bir memur düzenlemesinde bu talebin de dikkate alınması gerekli ve elzemdir bence.. Yeni düzenlenecek kökten memur reformunda bu hususu dile getirelim olmasını sağlayalım..


zigzawor2
Memur
10 Aralık 2025 11:23

küsur yıllık memuriyetimin ilk 5 yılı MEB'de geçtiği için bir kaç kelam etmek istedim, okuyunca tebessüm ettiren paylaşımınız için..

Sizin de bildiğiniz üzere MEB diğer adıyla öğretmen bakanlığı tüm hücresine kadar tam bir öğretmen bakanlığıdır, Öğretmen kadrosu dışında kalan diğer tüm kadrolar MEB için yok hükmündedir istersen Harvard'da kürsü sahibi ol hiç bir kıymeti yoktur..

hem nasıl olsun ki bugün tüm memurların temsilcisi olarak hükümetle masaya oturan konfederasyon temsilcileri de öğretmen kökenlidir, Eğitim-Bir-Sen'e üye olanların %80 85 inden fazlası öğretmendir hal böyle iken sizce bu kadar iyimser bir isteğin gerçekleşeceğine inanıyor musunuz?? MEB'de sadece öğretmenler çalışmıyor diğer personeller görmezden gelinmemeli diyen bir bakan çıktı oda kısa süre sonra alındı zaten..

her şeyi geçtim burada şu satırları yazdığımız platform dahi öğretmenlerin kurduğu ve her daim öğretmenlere pozitif ayrımcılık uygulayan bir platformdur..

size tavsiyem ne yapın edin MEB'den ayrılın yada tüm zorlukları göze alın öğretmen olabilecek bir bölüm bitirin ve KPSS'ye çalışıp öğretmen olmaya bakın, hayattaki pişmanlıklarımdan biri de daha az okuyup öğretmen olmamak olmuştur, bugün haftada 2 3 gün işe gittiği için maaşı dışında ek ücret alan bir meslek daha yok, haftada bir gün dersi olan fizik öğretmeni arkadaş okulda 1 tam gün derse girdiği için ek ders ücreti de alırdı :)

10 yıl üzeri tüm öğretmenlere formalite bir sınavla uzman ve baş öğretmen unvanları verilerek maaşlarında güncel rakamla 5,5 ile 11 bin arasında zam yapıldı ocak 2026'da 10 yıllık bir öğretmen 75 76 civarı maaş min'da 12 15 arası ek ders ile 90 bin liraya yakın ücret alacak 25 yıllık mühendis ile 10 yıllık öğretmen aynı maaşı alacak ki meslek lisesi öğretmenlerinin ek ders ücretleri ben MEB'de iken neredeyse memur maaşı kadardı hatta fazlasını alan atölye şefi olan meslek öğretmenleri vardı, kerametleri kendilerinden menkul..

böyle güzel böyle ballı bir mesleği seçmeyip halen akademisyen olmak için dil puanıyla phd ile uğraşıyorum aklımı ..... dünyaya bir daha gelsem kesinlikle beden eğitimi öğretmeni olurdum..

