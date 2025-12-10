Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Sgk da mı mobing uyguluyor?


10 Aralık 2025 11:32
Sgk da mı mobing uyguluyor?

Bazı aile hekimleri başta olmak üzere doktorlar sgk nın polislere hasta olsa bile rapor vermesini yasakladığını söylüyor.zaten saatlerce çalıştığjmız gibi bir de hasta hasta çalışıyoruz.polsiin nedir bu çektiği


Coktamuhimdegil
Aday Memur
10 Aralık 2025 12:42
doktor yalan atmış doktor da sgk da senin polis olduğunu ne bilir
