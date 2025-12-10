Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Muhasebat Yöneticilerinin Kritik Rolü ve İyileştirmelerdeki Konumu


10 Aralık 2025 11:46
Muhasebat Yöneticilerinin Kritik Rolü ve İyileştirmelerdeki Konumu

Her meslek ve unvan, büyük bir kurumun veya toplumun işleyişinde hayati bir öneme sahiptir; bu genel geçerliliğe ve emeği geçen herkese karşı sonsuz bir saygı besliyorum. Ancak, organizasyonun kalbi olan mali yönetimin ve disiplinin merkezinde yer alan bazı rollerin taşıdığı yük ve sorumluluk, onları gerçekten ayrı bir yere taşır. İşte tam bu noktada, Muhasebat (Mali Hizmetler veya Saymanlık) Müdür ve Müdür Yardımcıları devreye giriyor.

Onlar, sadece idari birer yönetici değil; aynı zamanda kurum kaynaklarının en ince ayrıntısına kadar yasalara uygun, etik kurallara bağlı ve verimli kullanılmasının teminatıdırlar. Milyonlarca liralık kaynağın doğru ve adil dağıtımından, mali raporların güvenilirliğinden ve her türlü denetim sürecinin sorunsuz işlemesinden birinci derecede sorumludurlar. Bu pozisyonlar, en ufak bir hataya bile tolerans göstermeyen, yüksek düzeyde titizlik, muhasebe bilgisi ve güçlü etik standartlar gerektirir. Üstelik bu yöneticilerimiz, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda rotasyona tabidirler ve mesleki fedakarlık göstererek yurdun en ücra köşelerinde bile görevi devralmaktan çekinmezler. Onların bu mobilizasyonu ve görev yerlerindeki zorlu şartlara adapte olmaları, yaptıkları işi sadece mesleki değil, aynı zamanda yüksek düzeyde bir kamu hizmeti haline getirir. Tüm bu sorumluluklara ek olarak, Muhasebe Denetmenlerinden Vergi Müfettişlerine, Muhasebat Kontrolörlerinden Maliye Müfettişlerine ve Sayıştay Denetçilerine kadar neredeyse 'ben deneticiyim' diyen herkese sürekli olarak hesap verme ve tüm denetim süreçlerini yönetme zorunluluğu, bu pozisyonlar üzerindeki baskıyı eşsiz kılar.

Muhasebat yöneticileri, kurumun mali vicdanı ve temel direği olarak görev yaparlar. Onların liderliği ve titiz çalışmaları sayesinde, kurumun tüm birimleri mali açıdan güvende hisseder ve merkez ile taşra arasındaki para akışı sağlıklı bir şekilde sürdürülür. Bu kritik katkılarına rağmen, özlük hakları iyileştirilmeleri planlanırken merkez kariyer uzmanları, müfettişler, üst yönetim ve taşra uzmanları gibi gruplar tartışılırken, Muhasebat müdür ve müdür yardımcıları gibi kritik pozisyonlar ne yazık ki sistematik olarak göz ardı edilmekte, adeta yok sayılmaktadır. Bu durum, üstlenilen büyük sorumluluk ve gösterilen fedakârlık ile doğru orantılı olmayan bir adaletsizliği temsil etmektedir.

Dolayısıyla, gerek özlük hakları gerekse kurumsal gelişim projeleri kapsamında yapılacak her türlü iyileştirme ve düzenlemede, kurumun mali omurgası olan ve en zorlu görev yerlerinde bulunan bu yöneticilerimizin kritik rolü ve üstlendikleri risk asla göz ardı edilmemelidir. Onlar, en zorlu görevlerin başında yer aldıkları için, yapılacak hiçbir iyileştirmede unutulmamalı, hakları ve çalışma şartları öncelikli olarak değerlendirilmelidir. Onların emeği, kurumun geleceğine atılan en sağlam imzadır.


Hunzah
Memur
10 Aralık 2025 11:51

taşranın maaşları yeterli, iyileştirmeye gerek yok.


kalkan65
Aday Memur
10 Aralık 2025 12:02

Kesinlikle haklı bir konuya değindiz. Özlük haklarımız taşıdığımız sorumluluklara göre değil. İyileştirilmesi gereklidir.


ekahraman
Şube Müdürü
10 Aralık 2025 12:50

Muhasebat müdürleri kamu da ek ödemesi olmayan ve endüşük maaş alan müdür konumundadırlar ve bu durum 2011 den itibaren devam etmektedir. Bu duruma bir son verilmelidir. Üstlendiği görev vesorumluklar, tabi olduğu rotasyon göz önüne alınarak, bir iyileştirme yapılması elzemdir

