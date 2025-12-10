Engelli memurun engeliyle ilgili yaşadığı iş kazası ve hukuki süreçteki zorluklar

Sayın Yetkili,

Ben, her iki elimde doğuştan gelen şekilsel anomaliler nedeniyle engelli statüsünde görev yapan bir memurum. 2014 yılında, eski okul müdürüm (ilk göreve başladığım okul müdürü) tarafından verilen emir üzerine okul bahçesinde bulunan kırık sıraları atmakla görevlendirildiğim sırada, engel durumuma uygun olmayan bu görevi yerine getirirken iş kazası geçirdim ve sağ el yüzük parmağım koptu. Kaza, mesai saatinde, görev yerimde ve tamamen okulun işini yaparken meydana gelmiştir.

Kaza sonrası İzmir ..... İdare Mahkemesi?nde açtığım davada olayla ilgili bilirkişi incelemesi, keşif veya kapsamlı bir araştırma yapılmadan yalnızca evrak üzerinden değerlendirme yapılmış; bu değerlendirme sonucunda tarafım %100 kusurlu bulunarak davam reddedilmiştir. Oysa her iki elimdeki ortopedik şekil bozuklukları nedeniyle iş eldiveni giymem ve kullanmam fiilen mümkün değildir. Buna rağmen ?eldiven takmamış olmam? ve ?okul müdürünü ifademde şikâyet etmemiş olmam? gerekçe gösterilmiştir. Danıştay kararı onamış, Anayasa Mahkemesi?ne yaptığım bireysel başvuru ise süresi içinde ve avukatım aracılığıyla yapılmış olmasına rağmen süre yönünden reddedilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi?ne yaptığım başvuru da ilk incelemede şekil yönünden kabul edilmemiştir.

Bu süreç 11,5 yıldır hem fiziksel hem psikolojik olarak beni derinden etkilemiştir. Parmak kaybı ve geçirdiğim travma günlük yaşamımı zorlaştırmakta, çalışma kapasitemi düşürmekte ve moralimi olumsuz etkilemektedir. Ayrıca engellilik oranım %40?tan %50?ye yükselmiştir. Ailemle birlikte ciddi maddi ve manevi kayıplar yaşamış bulunmaktayım. Bu nedenle uğramış olduğum mağduriyetin giderilmesi büyük önem taşımaktadır.

Engelli bir kamu görevlisi olarak, yaşadığım bu sürecin yeniden ele alınması, mağduriyetimin giderilmesi ve devletimizin sağlayabileceği çözüm yolları konusunda tarafıma yardımcı olunmasını saygılarımla arz ederim.

Beni durumum... hukuki yönden yardım edecek, yol gösterecek fikirlere ihtiyacım var.