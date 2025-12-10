Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet

Yıllar sonra yeniden


10 Aralık 2025 13:07
Yıllar sonra yeniden

Çok uzun bir aradan sonra aklıma geldi, girip bir bakmak istedim. Belki bir tanıdık denk gelir, eski dostlardan üç beş laf ederiz diye. Tabi kaldıysa.. Geç vakitlere kadar yazıştığım, beni ekrana bağlayan günler geldi aklıma. Sırf foruma takıldığım için yarım kalan işlerimi halletmek için daha çok çalıştığım uykusuz günler geldi. Tanıdığım güzel insanlarda oldu, bomboş insanlarda oldu tanıdığım. Atanan, atanmayı bekleyenler, sohbetine doyum olmayanlar, sıkıcı olanlar, dertli kederli olanlar, şen şakrak olanlar, hayatına yön vermek isteyip veremeyenler, istediği yere gelenler. Kimler kimler..

Uzun zamanda birçok değişiklikler oluyor insan hayatında. Tanıdığım insanlarda da değişiklikler olmuştur kimbilir. Kimi atanmıştır, kimi evlenmiştir, kimi hayatını bambaşka yerlere taşımıştır.

Çok Yazılan Konular

Son heceden kelime bulma oyunuŞu an ne dinliyorsunuz?Aşırma olan kelime türetmece oyunuİçinizden gecenlerSon hecenin tersinden kelime türetme oyunuSon iki harften kelime bulma oyunuİçinden geçeni söyleBugünkü DurumumYutuplarımKelime Oyunu

Sözlük

2007 kumburgaz cismi 1 Çocuk olursa düzelir evlilikleri 1 japonya 1 iltica 1 Hakan Talha Alp 3 hint keneviri 2 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 5 güne bir söz bırak 1 Deprem 1 Bugün olanlar 4

Son Haberler

Ahmet Çakar hakkında MASAK raporu: Milyonlarca liralık şüpheli para akışıBakan Yumaklı'dan kırmızı et ithalatı iddialarına net yanıtAhmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nın Burs Şartları Tartışma YarattıBalıkçıların yüzünü hamsi güldürdüElektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım