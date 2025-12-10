Yıllar sonra yeniden

Çok uzun bir aradan sonra aklıma geldi, girip bir bakmak istedim. Belki bir tanıdık denk gelir, eski dostlardan üç beş laf ederiz diye. Tabi kaldıysa.. Geç vakitlere kadar yazıştığım, beni ekrana bağlayan günler geldi aklıma. Sırf foruma takıldığım için yarım kalan işlerimi halletmek için daha çok çalıştığım uykusuz günler geldi. Tanıdığım güzel insanlarda oldu, bomboş insanlarda oldu tanıdığım. Atanan, atanmayı bekleyenler, sohbetine doyum olmayanlar, sıkıcı olanlar, dertli kederli olanlar, şen şakrak olanlar, hayatına yön vermek isteyip veremeyenler, istediği yere gelenler. Kimler kimler..

Uzun zamanda birçok değişiklikler oluyor insan hayatında. Tanıdığım insanlarda da değişiklikler olmuştur kimbilir. Kimi atanmıştır, kimi evlenmiştir, kimi hayatını bambaşka yerlere taşımıştır.