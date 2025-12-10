Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Okul değişikliği cezası alan bir öğrenci değişiklik sonrası başka bir okula nakil aldırabilir mi?


10 Aralık 2025 14:14
Okul değişikliği cezası alan bir öğrenci değişiklik sonrası başka bir okula nakil aldırabilir mi?

Okul değişikliği cezası alan bir öğrenci kurulda karar verilen okula başladıktan sonra başka bir okula nakil aldırabiliyor mu

Çok Yazılan Konular

"Tedavisinden dolayı sürekli refakat gerektirir" ifadesi sağlık özrü için yeterli mi?Yeni atanan öğretmenlere tavsiyelerİstanbul il mem promosyon anlaşmasıTrafik kazası mazeret tayini için geçerli bir durum mu?Başka kurumda öğretmenim Ags ile mebe geçeceğim.Mobbinge bağlı mazeret tayini mümkün mü?Branş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.Ara tatiller kaldırılsın mı?Alan değişikliği başvuru süreci loading...Yeni atanan eşimin yanına gidebilir miyim?

Sözlük

japonya 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 2 sengide bilirsin 1 Çocuk olursa düzelir evlilikleri 3 akran zorbalığı 3 Sosyal çalışma 1 Bülent Şahin Erdeğer 1 merak edilen konular 1 Yılan 1 Deprem 1

Son Haberler

Bahis soruşturmasında tutuklanan kaleci: İllaki gol yerim ben!Akkuyu NGS'de kariyer fırsatı: 70 kişi Rusya'ya yüksek lisans için gönderilecekDepremde işçiye verilen konteyner için icra takibiKVKK Başkanı Bilir: Kişisel verilerin korunması, bir insan hakkı meselesidirKadınların 2025 marka tercihleri belli oldu

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım