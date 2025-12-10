35 Yaşında Ekonometri Mezunu Birisine Tavsiyeler.

KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Merhabalar öncelikle.

35 yaşında, özel sektörde çalışan birisiyim.

Daha önce hiç kpss girmedim, memur olmak gibi bir meşgalem hiç olmadı.

Fakat özellikle son 2-3 yıldır iş yoğunluğu-stres derken canıma tak etti.

Hatta bu sene MS tanısı konuldu.

Bir fabrikada idareci olarak çalışmaktayım maaşım 32 bin bandında ve gerçekten yaptığım işe değmediğini düşünüyorum.

Geçtiğimiz hafta youtube üzerinden ders çalışmaya başladım. İş sonrası 2-3 saatimi vermeye gayret ediyorum. Düzene oturtabilirsem dahada arttıracağımdan eminim.(daha önce ders çalışma alışkanlığı olmayan birisiyim)

Siz bu süreçte bana ne tavsiyelerde bulunabilirsiniz acaba?

Ekonometri'nin kpss b atamalarında bir faydası olmadığını duydum bir kaç kez ama inanın hiç bilgim yok.

Şu an kpss'e girsem 60 puanı geçebileceğimi sanmıyorum ama hedefim 80+

Sizce bu yeterli olur mu? Olmaz ise neleri nasıl yapmalıyım?

Şimdiden çok teşekkürler..

