Eş ile karakolluk olma


10 Aralık 2025 14:53
Eş ile karakolluk olma

Arkadaşlar iyi günler eşimle tartışma sonucu karakolluk olduk. Konu şöyle ki tartıştık o bana ben ona vurdum polisler geldi davacı şikayetçi olunmadi o ilçenin müdürü tedbir amaçlı aile içinden işlem yapılsın oradada dava şikayet yok denilsin dedi. o şekilde yaptıktan sonra eşimin doktor raporunda ayakta hassasiyet yazıldı benim raporda birşey yazılmadı ben istemedim daha doğrusu daha sonra ifade aşamasında eşimin raporunda hassasiyet yazıldığı için aile içindeki arkadaşlar zoraki karşılıklı ittirme oldu aramizda arbede çıktı yazdırdı eşimin istememesine rağmen. eşim hicbirsey istemedi uzaktırma felan sadece ifade verdi ifadesindede davaci şikayetçi değilim dedi.Kasten Yaralamadan CERAİM verildi. Sormak istediğim soru bu süreçte adli- idari nasıl bir yol izlenecek adli olarak ve idari olarak her hangi bir ceza alır mıyım.


masterrrrr
Şef
10 Aralık 2025 15:03

Ortada sikayet yoksa hicbirsey olmaz. Esine soyledin mi vermedigi ifadeyi imzalamamasi gerektigini?


ogzhnkc
10 Aralık 2025 15:06
söyledim ordaki üstün zekalı arkadaşlar imzalatmis imzalaman gerekiyor bilmem ne diye daha önce karakolla ilgili birşey bilmediği için imzalamış arkadaşlara ek ifade versin dedim onlar yok olamaz ek ifade tarzında söylemde bulundu banada hatta gidip memur suçlarına şikayette bulunsam canları yanacak haberleri yokta uğraşmak istemiyorum
Kurtbeyyy
Aday Memur
10 Aralık 2025 15:24

Şikayetçi olup olmamanız birşeyi değiştirmeyecek ikinizede ceza verip hükmün açıklanmasını geriye bırakacak 5 yıl içinde tekrarı olursa ikisinin birden cezasını ödersiniz o darp cebir raporunu aldıktan sonra ifadede şikayetci olup olmaman pek bişey ifade etmiyor özelden yazabilirsin


ogzhnkc
10 Aralık 2025 15:33
yazılmıyor kapalı özeliniz açar mısınız
