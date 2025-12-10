Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
10 Aralık 2025 14:54
Becayiş/Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden Bilecik Şeyh Edebali yada Sakarya, Sakarya Uygulama

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde Memur Ünvanında çalışıyorum önceliğim Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde Memur Ünvanında Çalışan Kişiyle Becayiş Yapmak Bilecikten Sonra Diğer Tercihlerim Sakarya ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Şartlar uyan kişiler gönderi altına yorum yapabilir yada kullanıcı adıma mesaj atabilir. :)

