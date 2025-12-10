Teşvikler sabit mi?

Arkadaşlar temel ek ödeme sabit biliyorsunuz sadece vergi de ve raporlu izinli günlerde kesiliyor. Teşvikte ek ödeme de her ay sabit mi temel ek ödeme gibi? Çünkü bir bakıyorum 4 bin yatıyor bir ay 5 bin sonra 3 bin. Kafam karıştı.

Arkadaşlar temel ek ödeme sabit biliyorsunuz sadece vergi de ve raporlu izinli günlerde kesiliyor. Teşvikte ek ödeme de her ay sabit mi temel ek ödeme gibi? Çünkü bir bakıyorum 4 bin yatıyor bir ay 5 bin sonra 3 bin. Kafam karıştı.