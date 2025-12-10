Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Teşvikler sabit mi?


10 Aralık 2025 15:02
Arkadaşlar temel ek ödeme sabit biliyorsunuz sadece vergi de ve raporlu izinli günlerde kesiliyor. Teşvikte ek ödeme de her ay sabit mi temel ek ödeme gibi? Çünkü bir bakıyorum 4 bin yatıyor bir ay 5 bin sonra 3 bin. Kafam karıştı.

mr messi
Genel Müdür
10 Aralık 2025 15:53

Kendin vermişsin zaten cevabı , sabit olsaydı farklı tutarlarda yatmazdı değilmi.


Exsoso
Aday Memur
10 Aralık 2025 16:08
Gitmediğim raporlu olduğum günler vardı orda değişim oluyor. Ben tam gün gittiğim zaman bir aylık değişim oluyor mu diye sordum.
Dgncnns
Memur
10 Aralık 2025 16:38
teşvik ek ödeme hastanenin kazancına göre değişiklik gösteriyor aylık olarak en azından benim çalıştığım hastanede öyle oluyor
