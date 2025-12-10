KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

Naklen atama izin süreleri


10 Aralık 2025 16:10
Naklen atama izin süreleri

Naklen atamayla muvafakat alarak kurum değiştirdim. Eski kurumumdaki kalan izinlerim yeni kurumuma geçiyor mu yoksa siliniyor mu izin alabilir miyim?

Çok Yazılan Konular

40 yaşında KPSS'ye hazırlanmak ve atanma meselesi hakÖzel mi kamu mu?Ziraat mühendisleri platformu (ana konu)

Sözlük

Bugün olanlar 3 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 2 fotokapan 1 güne bir söz bırak 1 sürekli kaybeden kişi 3 Ölmez Otu 1 akran zorbalığı 3 şu an çalan şarkı 1 merak edilen konular 1 Hakan Talha Alp 3

Son Haberler

Bahis soruşturmasında tutuklanan kaleci: İllaki gol yerim ben!Akkuyu NGS'de kariyer fırsatı: 70 kişi Rusya'ya yüksek lisans için gönderilecekDepremde işçiye verilen konteyner için icra takibiKVKK Başkanı Bilir: Kişisel verilerin korunması, bir insan hakkı meselesidirKadınların 2025 marka tercihleri belli oldu

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım