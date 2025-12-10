Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
ANKARA ya mazeret tayini.


10 Aralık 2025 16:10
ANKARA ya mazeret tayini.

Aslen ankaraliyiz. Annem engelli raporlu yüzde 50 . Kullandığı tedavi olduğu sürekli ilaçlar var raporlu. Doğuştan bir hastalığından dolayı destek olmadan yuruyemiyor . Doktor ameliyat önerdi acil. Annemin birinci evliliğinden tek çocuğum. İkinci evliliğinden iki çocuğu var ama aynı evde yaşamıyorlar. Ben Denizli'de çalışıyorum . Benimde bu durumlardan dolayı anneme uzak olmamdan dolayı psikiyatrik kullandığım raporlu ilacım var dilekçe versem Ankara için sizce ne olur . Teşekkür ederim


Olmaz .vasilik olmalı ve tek çocuk olmalı diye biliyorum. Araştır gene . geçmiş olsun


Ankara'nın personel ihtiyacı hep olur diye düşünüyorum. Ben ona umitlenmistim . Allah razı olsun

