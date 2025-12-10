Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Ankaraya mazeret tayini.


10 Aralık 2025 16:10
Ankaraya mazeret tayini.

Aslen ankaraliyiz. Annem engelli raporlu yüzde 50 . Kullandığı tedavi olduğu sürekli ilaçlar var raporlu. Doğuştan bir hastalığından dolayı destek olmadan yuruyemiyor . Doktor ameliyat önerdi acil. Annemin birinci evliliğinden tek çocuğum. İkinci evliliğinden iki çocuğu var ama aynı evde yaşamıyorlar. Ben Denizli'de çalışıyorum . Benimde bu durumlardan dolayı anneme uzak olmamdan dolayı psikiyatrik kullandığım raporlu ilacım var dilekçe versem Ankara için sizce ne olur . Teşekkür ederim


Brse
Şef
10 Aralık 2025 16:24

Olmaz .vasilik olmalı ve tek çocuk olmalı diye biliyorum. Araştır gene . geçmiş olsun


limonlukek2
Aday Memur
10 Aralık 2025 16:35

Ankara'nın personel ihtiyacı hep olur diye düşünüyorum. Ben ona umitlenmistim . Allah razı olsun

Oznendr
Aday Memur
10 Aralık 2025 17:19

Öncelikle annenize acil şifalar ,emniyetin başı olayına neden bu kadar taktiğina da anlam veremiyorum ve tek çocuk olayına belki diğer kardeşim evi düzeni var o da sarsiliyor belki bakım konusunda bir diğer kardeş de yanında olsa kotu mu olur


Oznendr
Aday Memur
10 Aralık 2025 17:20

Vasi olacakti


limonlukek2
Aday Memur
10 Aralık 2025 17:23

Allah razı olsun kardeşim. Bende inan bilmiyorum .birde illerin hadi personel ihtiyacı olmayan ile yollaman zor olsun ama personel açığı çok olan ile yolla. N'olacak yolla yani


Brse
Şef
10 Aralık 2025 18:28

Yüzde 20 kota var. İnşallah gidersin

limonlukek2
Aday Memur
10 Aralık 2025 18:31

%20 kota boş olsa da vermeyebilirler gibi kardeş inşallah olur ama


under09
Şef
10 Aralık 2025 21:29

öncelikle vasiliği almaya çalış maalesef ki diğer kurumlar başka kardeş var mı yok mu bakmaz tayin yapar ama emniyet başka kardeş aynı ilde varsa yokuşa sürükler işleri belli olmuyor vasilik kararıyla birlikte engel durumunu anlatan heyet raporu al ver dilekçeni yeni düzenlemeyle olma ihtimali var hem ankara büyük şehir orayı artık kimse tercih etmiyor neden olmasın dene sen şansını


limonlukek2
Aday Memur
10 Aralık 2025 21:42

Kardeşim var ama oda eşinden bosanmis. Trafik kazası geçirdi. Üstüne bacağı kırık ve tutmuyor . İşte bunları ne diye kaale alırlar onu bilmiyorum

Ahmet2018
Memur
10 Aralık 2025 22:17

Geçmiş olsun şansınız deneyin belli olmaz bu işlere.Becayiş imkanı olsa Denizli ile Ankarayı hem sizin hemde benim işim görülürdü.


tundercat06
Şef
10 Aralık 2025 22:32
engelli raporu vasilik kararı ve kardeş olmaması şartı var malesef. mahkemeyi kardeşin olsada kazanıyorsun vicdani olarak atama yapılır diyor gerekçeli kararlarda.

limonlukek2
Aday Memur
10 Aralık 2025 22:38

Teşekkür ederim inşallah sizede burası nasip olur ne diyim

limonlukek2
Aday Memur
10 Aralık 2025 22:40

Anladım benimde pek ümidim yok artık sanırım

