Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

0,87 öylemi TÜİK utanma Aralık'ta da eksi göster enflasyonu...


10 Aralık 2025 16:52
0,87 öylemi TÜİK utanma Aralık'ta da eksi göster enflasyonu...

memur ve memur emeklisi geçinemiyor arkadaşlar. bakın size 2025 ocak ayından aralık ayına kadar bazı kalemlerde gelen zamları sıralıyım... ev kirası ortalama %60 ulaşım % 55 ekmeğin yüzde 20, salçanın yüzde 80, kahvenin yüzde 129, sütün yüzde 86, dana kuşbaşının yüzde 102, dana kıymanın yüzde 87, tereyağının yüzde 98, beyaz peynirin yüzde 58, pirincin yüzde 74, çayın yüzde 49 arttığını biz hissetmiyoruz yaşıyoruz. memur ve memur emeklisi 2025 yılında yüzde kaç zam alacak siz düşünün... 2026 da ne yazık ki daha vahim günler bizi beklemektedir. bütün memur ve memur emeklilerine allah yardım etsin.


serdarbaba
Aday Memur
10 Aralık 2025 17:20
Kardeşim kimse anlamaz memuru. Verecekleri cevap sokak röportajlarındaki o morukların ki gibi olur: Salça yeme, kahve içme, kuşbaşını altı ayda bir al, tereyağı-peyniri ne yapacan?, pirinç yerine bulgur ye vs. vs.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Kamu Uzmanlığında Tek Çatı Devrimi: Unvan Enflasyonuna Son!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiAralık ayı enflasyonu oranı beklentisi 19 aralık cumaMemurun memuriyet öncesi sgk primleri ve 5510 emekliliğiKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKamuda Taşra Uzmanlarının Maaş DüzenlenmesiBütün düzenin bozulması taşeronlara işçi kadrosu verilmesiyle başladı2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz

Sözlük

kırmızı lahana 2 Sosyal çalışma 1 Yılan 1 Bugün olanlar 2 sürekli kaybeden kişi 3 güne bir söz bırak 1 merak edilen konular 1 akran zorbalığı 3 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 4 sengide bilirsin 1

Son Haberler

Trafik sigortasında Ocak 2026 aylık azami artış oranı belli olduYerli ve milli KKKA aşışında bir aşama geçildiAdliye koridorunda tehdit: Hepinizi öldüreceğim, kefeninizi hazırlayın!İBB'den yeni yıl öncesi zam teklifleri: Mezar yeri ücretine yüzde 200 zam geliyor!3 gündür kayıp 19 yaşındaki Berat'ın cansız bedeni bulundu

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım