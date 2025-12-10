0,87 öylemi TÜİK utanma Aralık'ta da eksi göster enflasyonu...

Kardeşim kimse anlamaz memuru. Verecekleri cevap sokak röportajlarındaki o morukların ki gibi olur: Salça yeme, kahve içme, kuşbaşını altı ayda bir al, tereyağı-peyniri ne yapacan?, pirinç yerine bulgur ye vs. vs.

Kardeşim kimse anlamaz memuru. Verecekleri cevap sokak röportajlarındaki o morukların ki gibi olur: Salça yeme, kahve içme, kuşbaşını altı ayda bir al, tereyağı-peyniri ne yapacan?, pirinç yerine bulgur ye vs. vs.