Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

YOK MU DUYUM BALON FALAN HANİ POLİSE ÇALISMA VARDI UMUTLAR DİBE İNDİ.


10 Aralık 2025 16:58
YOK MU DUYUM BALON FALAN HANİ POLİSE ÇALISMA VARDI UMUTLAR DİBE İNDİ.

YOK MU DUYUM BALON FALAN HANİ POLİSE ÇALISMA VARDI UMUTLAR DİBE İNDİ.


Brse
Şef
10 Aralık 2025 18:29

2. Sark kalktı. Daha ne istiyon


adanax343
Aday Memur
10 Aralık 2025 19:00
2.şark kalktı 3.şark değil jfkfkr
Brse, 1 saat önce

2. Sark kalktı. Daha ne istiyon


nobody3465
Aday Memur
10 Aralık 2025 19:18
bunların bişe vereceği yok
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamuda Maaş ReformuMaaş esitlenmesiYasadışı Bahisten gelen çalıntı parayla ihraçEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerihraç Mazeret ataması 2025İcralık polislerVakıfbanktan sakın ihtiyaç kredisi çekmeyinPomem mezununun muvafakat süreciİlk şark görevi

Sözlük

Hakan Talha Alp 3 şu an çalan şarkı 1 Ölmez Otu 1 güne bir söz bırak 1 Çocuk olursa düzelir evlilikleri 2 fotokapan 1 Bugün olanlar 2 merak edilen konular 1 kırmızı lahana 2 akran zorbalığı 3

Son Haberler

Trafik sigortasında Ocak 2026 aylık azami artış oranı belli olduYerli ve milli KKKA aşışında bir aşama geçildiAdliye koridorunda tehdit: Hepinizi öldüreceğim, kefeninizi hazırlayın!İBB'den yeni yıl öncesi zam teklifleri: Mezar yeri ücretine yüzde 200 zam geliyor!3 gündür kayıp 19 yaşındaki Berat'ın cansız bedeni bulundu

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım