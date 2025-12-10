Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
kadro derece


10 Aralık 2025 19:38
kadro derece
merhaba yılbaşından itibaren çalıştığım belediyede sözleşmeliden kadrolu psikolog ünvanıyla işe başlayacağım. derece kadememin ne kadar olması gerek? bilgisi olan bir arkadaş yazarsa çok mutlu olurum.

