kadro derece

merhaba yılbaşından itibaren çalıştığım belediyede sözleşmeliden kadrolu psikolog ünvanıyla işe başlayacağım. derece kadememin ne kadar olması gerek? bilgisi olan bir arkadaş yazarsa çok mutlu olurum.

