Tarım Bakanlığı 2022/8 atananların tayin mağduriyeti

2022/8 döneminde tarım ve orman bakanlığına sözleşmeli olarak atanan biz personellerin sözleşmelide olan yönetmeliğine göre 3. yılımızı doldurduğumuzda yeni alımlardan önce (dönem tayi̇ni̇ dişinda) tayin hakkı kazanmış oluyorduk. Ancak kadroya geçiş süreci sonrası yaşanan durum, tam anlamıyla hak kaybına neden oldu.

Kadroya geçtiğimizde sözleşmeli yönetmeliğindeki 3 yıl şartı ortadan kalktı ve kadrolu personel yönetmeliğindeki 4 yıl çalışma şartı devreye girdi. sözleşmeliyken kazanacağımız tayin hakkı kadroya geçtiğimiz için bir yıl daha ötelenecek mi?

Hatta dönem tayini temmuz ayının sonunda yapıldığı ve bizlerin atamaları 2022 ağustos ayında olduğundan dolayı 4 yılımız dolmamış oluyor ve 15-20 gün ile dönem tayinini de kaçırmış oluyoruz ve 1.5 sene daha fazladan bulunduğumuz Kurumda görev yapmak zorunda kalıyoruz.

Buna benzer hak kaybını geçen sene 2024 yılında yaşanma durumu olmuştu. Ancak sendikaların baskıları sonucu pergem den gelen yazı ile bizden önce atanmış olup sözleşmeli (4/b) olanlara bir kereliğe mahsus tayin hakkı tanındı ve sadece sözleşmeliler yeni alımdan önce tayin haklarını kullanmışlardı.

şuanda bizler hem 4 sene bekletilmek zorunda bırakılıyoruz hem de bekletildikten sonra 15-20 gün ile 4 seneniz dolmadı diyerek tayin döneminde de tercih veremiyoruz.

İnternette veteriner hekim sendikasının bu konu ile alakalı hakkımızı savunan bir yazı paylaştığını gördüm ve konunun diğer sendikalara da duyurularak hakkımızın aranmasını sağlamamız ve bizden önceki sözleşmeli personellere tanınan tayin hakkının bizlere de tanınması için mücadele etmeliyiz.

Herkes bulunduğu kurumda sendika temsilcileri aracılığı ile veya direk il sendika başkanları ile bu konu hakkında talepte bulunursa ve PERGEM ile iletişime geçilirse geçen sene olduğu gibi bu sene de bizlere bu hak tanınacaktır.

Konu ile alakalı bilgisi veya görüşü olan arkadaşlar bu başlık altında fikirlerini yazarsa hem bilgilenmiş oluruz hem de daha fazla kişiye ulaşmış oluruz.