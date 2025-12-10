Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

2026 il dışı


10 Aralık 2025 20:33
2026 il dışı

Merhaba iyi akşamlar hocalarım bu yıl 4.yılım haziranda il dışı yapacağım inşallah branşım ilköğretim matematik hazirandaki hizmet puanım 163 birkaç puan belki belletmenlikten gelecek acaba ben bu puan ile Artvin Yusufeli ilçesine ya da Erzurum Uzundere Tortum İspir ilçelerine açılırsa inşallah gidebilir miyim. Bilgisi olan arkadaşlar yazabilir mi? Şimdiden teşekkür ederim sağolun.


kimuni
Genel Müdür
10 Aralık 2025 20:43

bence ihtimal var açılırsa ve istekliyseniz şansınızı deneyin derim. benim hizmetim sizinkinden 1 yıl dan daha çok fazla. Ama puanım sizinkinin yarısı ya var ya yok.


kimuni
Genel Müdür
10 Aralık 2025 20:44

puanım 3 te biri pardon. :D


Matogretmen08
Aday Memur
10 Aralık 2025 20:52

Teşekkür ederim sağolun cevap verdiğiniz için hocam inşallah olur &#128591; sizde inşallah istediğiniz yere kolaylıkla gidersiniz&#127800;

kimuni, 2 saat önce

bence ihtimal var açılırsa ve istekliyseniz şansınızı deneyin derim. benim hizmetim sizinkinden 1 yıl dan daha çok fazla. Ama puanım sizinkinin yarısı ya var ya yok.


tonya61
Memur
10 Aralık 2025 21:27
Kesin bir şey söylemek imkansız ama okul açılırsa tayininizin olacağını düşünüyorum.Bahsettiğiniz yerler çok talep görmüyor.

Matogretmen08
Aday Memur
10 Aralık 2025 21:49

İnşallah açılır hocam teşekkür ederim cevabınız için&#128591;

tonya61, 1 saat önce
Kesin bir şey söylemek imkansız ama okul açılırsa tayininizin olacağını düşünüyorum.Bahsettiğiniz yerler çok talep görmüyor.
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

"Tedavisinden dolayı sürekli refakat gerektirir" ifadesi sağlık özrü için yeterli mi?İstanbul il mem promosyon anlaşmasıYeni atanan öğretmenlere tavsiyelerBaşka kurumda öğretmenim. Ags ile meb'e geçeceğim.Trafik kazası mazeret tayini için geçerli bir durum mu?Alan DeğişikliğiMobbinge bağlı mazeret tayini mümkün mü?Branş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.Alan değişikliği başvuru süreci loading...Ara tatiller kaldırılsın mı?

Sözlük

Hakan Talha Alp 3 şu an çalan şarkı 1 sürekli kaybeden kişi 3 kırmızı lahana 3 Çocuk olursa düzelir evlilikleri 2 güne bir söz bırak 1 Ölmez Otu 1 akran zorbalığı 3 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 10 hint keneviri 1

Son Haberler

Okul turnuvasında sahaya inen 2 öğrenci öğretmeni darbettiFed'in faiz kararı belli olduBakan Şimşek: Katarla 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz9 yaşındaki çocuktan arkadaşına akran zorbalığı: Kolunu 2 yerden kırdıKaymakamdan öğrencilere Togg'un yeni modeli ile şehir turu

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım