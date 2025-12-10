Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Güvenlik soruşturması


10 Aralık 2025 20:39
Arkadaşlar, 2024 EKPSS?ye ortaöğretim düzeyinde girdim ve 92 puan aldım. Ocak ayında tercih olursa yeniden tercih yapacağım. Atanırsam düz memurluk veya hizmetli kadrolarını yazmayı düşünüyorum.

Atandığım zaman bana sadece arşiv araştırması mı yapılacak, yoksa güvenlik soruşturması da olur mu?

Not: Yazmayı düşündüğüm bakanlıklar Adalet, İçişleri, Sağlık, Orman Müdürlüğü vs.

Eğer güvenlik soruşturması yapılırsa kendi bilgisayarımızdan veya telefonumuzdan girdiğimiz sitelere bakılıyor mu?

Not: Annemin babamın ve benim hiçbir sabıkamız yok, devam eden davam yok, terörle bağlantım da yok. Bu durum olumsuz sonuçlanır mı?

