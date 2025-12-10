Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Toplantılara katılmak zorunlu mu, katılanlara mesai ücreti gerekli mi?


10 Aralık 2025 21:41
Toplantılara katılmak zorunlu mu, katılanlara mesai ücreti gerekli mi?

Merhabalar

Hastanede nöbetli olarak çalışmaktayım. Nöbetimin olmadığı günlerde düzenlenen toplantı veya tatbikat tarzı şeylere katılmam zorunlu mu? Hastanemiz her hafta toplantı düzenliyor katılmayanlara uyarı cezası veriyor. Mesai usülü çalışanlar zaten hastanede oldukları için katılıyorlar ama benim nöbetim yoksa evden gelmek zorunda kalıyorum. Bu toplantılara katılmak zorunlu mu veya katılınca mesai ücreti ödemesi gerekiyor mu?

