İl disiplin kurulu eksik toplanması


10 Aralık 2025 23:07
İl disiplin kurulu eksik toplanması

İl disiplin kurulu disiplin soruşturmasından dolayı son savunmaya çağırdı fakat kurulda 4 üye vardı vali yardımcılarından biri yoktu kurulda altına şerh düştük katılmadı diye vali bey de sözlü savunma aşamasına katılmadım yazıp imzalamış ve karar evrakına da imza atmış oy kullanmış oy birliğiyle ihraç istenmiş savunmaya katılmayıp karara nasıl katılıyor savunma verildikten sonra karar veriliyor usulen hatalı değil mi


Kürşad060606
Memur
11 Aralık 2025 00:15

