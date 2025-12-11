Kadroya geçen var mı?

Öncelikle kadroya geçecek arkadaşlara hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Sormak istediğim birkaç şey var. Asaletleriniz tasdiklendi mi? +1 olayı netleşti mi? +1 aday memurlukmuymuş yoksa kadrolu tayin yasağı mı? Yeni sistemin ilk kadroları olduğu için süreçle ilgili bilgileri paylaşırsanız yol göstermesi açısından ve 3 yıldır ortada dolaşan bilgi kirliliğin giderilecek olmasından

