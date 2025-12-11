Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

Kadroya geçen var mı?


11 Aralık 2025 08:52
Kadroya geçen var mı?
Öncelikle kadroya geçecek arkadaşlara hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Sormak istediğim birkaç şey var. Asaletleriniz tasdiklendi mi? +1 olayı netleşti mi? +1 aday memurlukmuymuş yoksa kadrolu tayin yasağı mı? Yeni sistemin ilk kadroları olduğu için süreçle ilgili bilgileri paylaşırsanız yol göstermesi açısından ve 3 yıldır ortada dolaşan bilgi kirliliğin giderilecek olmasından

livingforpeace
Aday Memur
11 Aralık 2025 08:53
+dolayı yorum yaparsanız sevinirim.

bilgisayartekniker
Editor
11 Aralık 2025 09:37

Sözleşmelinin kadroya geçişinde asalet tasdiki diye bir durum yok kadroya geçtiğinizde direkt asil olursunuz. Aday memurluk yok. +1 Olayı tayin ve nakil yasağıdır.

livingforpeace, 2 saat önce
+dolayı yorum yaparsanız sevinirim.
Toplam 2 mesaj

