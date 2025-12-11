Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Raporluyken il dışına çıkmak


11 Aralık 2025 09:06
Raporluyken il dışına çıkmak

Mrb arkadaşlar, raporluyken il dışına çıkmak başımı ağrıtır mı? Googleda yaptığım araştırmada aşağıdaki sonuç çıktı karşıma ama pratikte işleyiş nasıldır ve bu konuda deneyiminiz var mı onu merak ediyorum. Teşekkürler

"Yönetmelik incelendiğinde devlet memurlarının bulunduğu il dışına çıkmasına yönelik bir karar bulunmamaktadır. 657 sayılı devlet memurları kanunu incelendiğinde bu konuda da bir açıklama yapılmamıştır. Yani kadrolu bir öğretmen usulüne uygun rapor aldığında kurumundan ya da amirinden izin almadan il dışına çıkabilir."


11 Aralık 2025 09:19
tatile giderseniz başınız ağrır, ama il dışına çıka bilirsiniz

11 Aralık 2025 09:25

Tatile değil ama bir çalıştaya katılacağım 3 gün, davet aldım bir kuruluştan. Yıllık izin alma şansım olmadığı için rapor alıp gitmeyi düşünüyorum. Ama bir yandan da içim rahat değil o yüzden burada benzer şeyler yaşamış arkadaşlar var mı diye merak ettim...

