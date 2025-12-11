Mrb arkadaşlar, raporluyken il dışına çıkmak başımı ağrıtır mı? Googleda yaptığım araştırmada aşağıdaki sonuç çıktı karşıma ama pratikte işleyiş nasıldır ve bu konuda deneyiminiz var mı onu merak ediyorum. Teşekkürler

"Yönetmelik incelendiğinde devlet memurlarının bulunduğu il dışına çıkmasına yönelik bir karar bulunmamaktadır. 657 sayılı devlet memurları kanunu incelendiğinde bu konuda da bir açıklama yapılmamıştır. Yani kadrolu bir öğretmen usulüne uygun rapor aldığında kurumundan ya da amirinden izin almadan il dışına çıkabilir."