Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Cte Görevde Yükselme Sınavında Soruların 60 veya 70 tanesinin belirli bir soru bankasından alındığı


11 Aralık 2025 09:19
Cte Görevde Yükselme Sınavında Soruların 60 veya 70 tanesinin belirli bir soru bankasından alındığı

Bu konuda bir duyumu olan var mı ?

Çok Yazılan Konular

Adli Emanet Memurları BuradaDisiplin soruşturmalarına ilişkin cumhurbaşkanlığı kurumlara ve disiplin amirlerine uyarı yazısıToplu Sözleşmede verilen +10 GİH puanı neden katiplere verilmedi?8 Aralık yargı emekçileri günüUykularını Kaçırdığınız Personelin Her Saniyesinin Hakkı Ailenizden Çıksın Amiin.Kurumlar Arası Geçiş Rehberi (Tecrübe İçerir)Sendikaların yapması gereken işi yaptım, maaş adaletsizliğini şikayet ettim2009 yılında sözleşmeli başlayan zabıt katiplerinin 2025 yılındaki yasaya göre sözleşmelide geçen yıBecayiş Tek Başlık

Sözlük

kalandar 1 kırmızı lahana 3 Çocuk olursa düzelir evlilikleri 2 güne bir söz bırak 1 su sıcratan araba 2 akran zorbalığı 3 Yılan 1 Bugün olanlar 2 Hakan Talha Alp 3 sürekli kaybeden kişi 3

Son Haberler

TÜİK, en yüksek gelirli şehirleri açıkladıBalıkesir'de 4,9 büyüklüğünde depremBrent petrolün varili 61,72 dolardan işlem görüyorBorsa güne 11.226,65 puandan başladıKayseri'de uygulamadan polise çarpıp kaçtı: Aracı 1 km uzakta bulundu

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım