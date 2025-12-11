Gelecekte TÜİK kurumunun enflasyonu kasti olarak düşük gösterdiği ispatlanırsa ne olur?

Sorumlular yargılanır mı, cezası nedir? Girmeyeceğim o konulara. İdare mahkemesinde bu hususlar yargılama konusu oldu ama bir sonuç çıkmadığına göre, bu rejimde bir şey olmayacağı da netleşti. Bir şey olursa eğer yönetim değişince olur. Her yerde her zaman vuku bulan bir gerçek var, o da şudur ki; bir ülkede yönetim değişince, yeni gelen yönetim kendisini daha da meşrulaştırmak, yüceltmek için, öncekilerin pisliklerini ortaya çıkartıp halka teşhir eder ve daha fazla halk desteği almak için de sorumluları cezalandırır. Bazen masum insanlar da suçlu diye cezalandırılıyor hatta. Türkiye tarihine bakıldığında, yeni yönetimler, önceki yönetimin yanlışlarını ortaya çıkartmak bir yana, yeni yanlışlar da uydurup önceki yönetimi halkın önüne atıp yönetimini pekiştirmiştir.

Gel gelelim vatandaşın kayıpları geri ödenir mi mevzusuna. Böyle bir şey tam anlamıyla gerçekleşmeyecek. Yenilik, reform adı altında bir takım telafiler yapılsa da, hiçbir selef, halefinden kalma yükün hepsini kendi sırtına yüklemez.