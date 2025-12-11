Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Gelecekte TÜİK kurumunun enflasyonu kasti olarak düşük gösterdiği ispatlanırsa ne olur?


11 Aralık 2025 09:24
Gelecekte TÜİK kurumunun enflasyonu kasti olarak düşük gösterdiği ispatlanırsa ne olur?

Bu konu çok önemli arkadaşlar lütfen dalga içerikli mesajlar yazmayın TÜİK verileri 30000 milyon insanın maaşını etkiliyor. Geçen seçimde bir kaç parti liderinin vaadiydi TÜİK verilerinin yanlış olduğu geriye dönük hak kayıplarını insanlara geri ödeyeceğiz demişlerdi. TÜİK kurumu sizce usulsüzlük yapıyor mu yapıyorsa bunun bir cezası varmı? geriye dönük bir işlem yapılabilir mi? herkese kolay gelsin.


Sorumlular yargılanır mı, cezası nedir? Girmeyeceğim o konulara. İdare mahkemesinde bu hususlar yargılama konusu oldu ama bir sonuç çıkmadığına göre, bu rejimde bir şey olmayacağı da netleşti. Bir şey olursa eğer yönetim değişince olur. Her yerde her zaman vuku bulan bir gerçek var, o da şudur ki; bir ülkede yönetim değişince, yeni gelen yönetim kendisini daha da meşrulaştırmak, yüceltmek için, öncekilerin pisliklerini ortaya çıkartıp halka teşhir eder ve daha fazla halk desteği almak için de sorumluları cezalandırır. Bazen masum insanlar da suçlu diye cezalandırılıyor hatta. Türkiye tarihine bakıldığında, yeni yönetimler, önceki yönetimin yanlışlarını ortaya çıkartmak bir yana, yeni yanlışlar da uydurup önceki yönetimi halkın önüne atıp yönetimini pekiştirmiştir.

Gel gelelim vatandaşın kayıpları geri ödenir mi mevzusuna. Böyle bir şey tam anlamıyla gerçekleşmeyecek. Yenilik, reform adı altında bir takım telafiler yapılsa da, hiçbir selef, halefinden kalma yükün hepsini kendi sırtına yüklemez.

