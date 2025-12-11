Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Ünvan Değişikliği Mülakat Sonuçları


11 Aralık 2025 09:37
Ünvan Değişikliği Mülakat Sonuçları
Ne zaman açıklanır. Bilgisi olan var mı?

ahmet232
Aday Memur
11 Aralık 2025 10:15

5 aralık tarihinde görevde yükselme ve ünvan değişikliği mülakatları son buldu,mevcut yönetmeliğe göre mülakat bitim tarihinden en geç 30 gün içinde açıklanması gerekiyor ancak 30 gün sonra 4 ocak pazara denk geliyor benim tahminim 25 veya 26 aralık tarihinde açıklanacağı umarım daha önce olur

