Adalet üzerine


Emeği bu kadar sömürülen bunun karşılığının bu kadar ucuz olduğu başka bir kurum yoktur ne ikramiye ne havuz ne de başka bir ekonomik hak var sadece büyük bir sessizlik var büyük illerin bir idari işler amiri çıkıp bu maaşı imzalamam diyemedi bunca yıldır . Adalet teorisinde böyle bir çelişki olamaz daha fazla emek daha düşük maaş diğerlerine kıyasla bu dezavantajlı durum karşısında yetkililerin , sendikalarin yıllar önce el atması gereken bu kadar mühim bir konuda bu kadar ekonomik ve sosyal haklardaki adaletsizliğe gereken mücadeleyi vermesi gereken yerde onlar da personel gibi susuyor. lisans ve ön lisans mezunu olanlar iyi araştırın öyle gelsin ben hata ettim. Bir kurtulmak nasip olur inşallah tekrar kpss ye devam .

