İdare Mahkemesi Özlük

İdare mahkemesi açtığımız iptal davasında mahkeme kurumdan özlük bilgilerimi sicil-performans değerlendirme formları varsa ödül başarı belgesini istemiş benim 2025 yılına ait para ödülü var bu ödül dediği şeye para ödülü giriyor mu bide sicil dediği şey disiplin cezam olup olmadığı mı kurum bunları gönderirken daha önce cezam olup olmadığı ile alakalı bilgileri de atar mı büyük ihtimal idare mahkemesi alt ceza neden verilmediğini tartışacak

