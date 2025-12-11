Bahis ve şike manipülasyonu soruşturması

Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş'ın, arkadaşı Ersen Dikmen'le yaptığı WhatsApp mesajlaşmaları damga vurdu.

Yandaş'ın 28 Aralık 2024 tarihindeki konuşmanın bir bölümünde yatan bir kuponundan bahsettiği, Dikmen'in ise, "Bir de fark yemiş" dediği, Yandaş'ın ise "İnanılmaz ya" dediği görüldü.

Dikmen'in devamında, "Neyse artık konu kapanmıştır" dediği, Yandaş'ın ise "Evet bitmiştir" dediği belirlenirken Dikmen, "Başka eğlence buluruz" ifadesini kullanıyor.

"Tek eğlence Fenerbahçe"

Yandaş'ın da tam bu esnada, Fenerbahçe'nin rakiplerinin kullandığı bir söylem olan "Aynen tek eğlence Fenerbahçe" ifadeleriyle Dikmen'e cevap veriyor.

8 Ocak 2025 tarihinde ise Yandaş'ın, "Abi 5 bin atar mısın Bilyoner'e basim. Ben sana yollayayım yarın olur mu" dediği, Dikmen'in ise "Ne yollaması bir sürü borcumuz var" dediği, Yandaş'ın ise "Yav o önemli değil. Bodruma basacağım çevirir diye" dediği görüldü.

"Bağırdım tesiste oynayın kazanın diye"

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, bunun üzerine Dikmen'in "Gönderdim" dediği, Yandaş'ın da "6.70 oran. Bağırdım tesiste oynayın kazanın diye" ifadesini kullandığı görüldü.

Yandaş'ın konuşmalarının bir kısmında ise, "Konuşmaları sil abi" dediği, Ersen Dikmen'in ise "Siliyorum" dediği kayıtlara geçti.