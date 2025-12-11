Gündem \ Spor
Editörler : supporters.alex 10

Bahis ve şike manipülasyonu soruşturması


11 Aralık 2025 13:10
Bahis ve şike manipülasyonu soruşturması

Her kim ne yapıyorsa yapsın gereken cezaları alsın. kabul edilebilir bir durum değildir.


urfa bana küsmüş
Şef
11 Aralık 2025 13:10

Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş'ın, arkadaşı Ersen Dikmen'le yaptığı WhatsApp mesajlaşmaları damga vurdu.

Yandaş'ın 28 Aralık 2024 tarihindeki konuşmanın bir bölümünde yatan bir kuponundan bahsettiği, Dikmen'in ise, "Bir de fark yemiş" dediği, Yandaş'ın ise "İnanılmaz ya" dediği görüldü.

Dikmen'in devamında, "Neyse artık konu kapanmıştır" dediği, Yandaş'ın ise "Evet bitmiştir" dediği belirlenirken Dikmen, "Başka eğlence buluruz" ifadesini kullanıyor.

"Tek eğlence Fenerbahçe"

Yandaş'ın da tam bu esnada, Fenerbahçe'nin rakiplerinin kullandığı bir söylem olan "Aynen tek eğlence Fenerbahçe" ifadeleriyle Dikmen'e cevap veriyor.

8 Ocak 2025 tarihinde ise Yandaş'ın, "Abi 5 bin atar mısın Bilyoner'e basim. Ben sana yollayayım yarın olur mu" dediği, Dikmen'in ise "Ne yollaması bir sürü borcumuz var" dediği, Yandaş'ın ise "Yav o önemli değil. Bodruma basacağım çevirir diye" dediği görüldü.

"Bağırdım tesiste oynayın kazanın diye"

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, bunun üzerine Dikmen'in "Gönderdim" dediği, Yandaş'ın da "6.70 oran. Bağırdım tesiste oynayın kazanın diye" ifadesini kullandığı görüldü.

Yandaş'ın konuşmalarının bir kısmında ise, "Konuşmaları sil abi" dediği, Ersen Dikmen'in ise "Siliyorum" dediği kayıtlara geçti.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Galatasaray -1905Bahis ve şike manipülasyonu soruşturması

Sözlük

Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 15 sürekli kaybeden kişi 2 Bülent Şahin Erdeğer 1 star wars 1 Bugün olanlar 1 palas 1 Çocuk olursa düzelir evlilikleri 2 şu an çalan şarkı 1 kırmızı lahana 3 müslüman noel kutlamaz 5

Son Haberler

Hademe okul müdürünü zehirlemeye çalıştığı iddiasıyla tutuklandıEuro/TL'de yeni rekor: Bir eşik daha aşıldı!Gazeteci Enver Aysever tutuklandı11 yılda denizlerden 2,9 milyon metrekare hayalet ağ çıkarıldıErdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'TİSK elini taşın altına koymalı'

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım