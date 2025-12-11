kadroya geçiş

Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
5 aralık 2025 tarihi itibari ile 3 yılım doldun içişleri bakanlığı taşra teşkilatında çalışmaktayım bakanlığımız ile görüştüğümüzde dilekçeleri alın ama atamaları için bizden bilgi bekleyin diyor bu şekilde bekleyen varmı acaba neden bekliyoruz bize söyledikleri cumhurbaşkanlığından görüş istedik diyorlar.yardımcı olabilirmisiniz

