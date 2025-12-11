Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

İdare Mahkemesi İptal Davası


11 Aralık 2025 14:18
İdare Mahkemesi İptal Davası

İdare mahkemesi açtığımız iptal davasında mahkeme kurumdan özlük bilgilerimi sicil-performans değerlendirme formları varsa ödül başarı belgesini istemiş benim 2025 yılına ait para ödülü var bu ödül dediği şeye para ödülü giriyor mu bide sicil dediği şey disiplin cezam olup olmadığı mı kurum bunları gönderirken daha önce cezam olup olmadığı ile alakalı bilgileri de atar mı büyük ihtimal idare mahkemesi alt ceza neden verilmediğini tartışacak bilgisi olanlar yazabilir mi?


zrd3638484
Aday Memur
11 Aralık 2025 14:39
hangi dönemsiniz 27 aralıkta mı açığa alınanlardasınız
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Maaş eşitlenmesiYasadışı Bahisten gelen çalıntı parayla ihraçEş ile karakolluk olmaEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerMazeret ataması 2025Yok mu duyum balon falan hani polise çalışma vardi umutlar dibe indi.Ankaraya mazeret tayini.Kamuda Maaş ReformuEk İş Tavsiye

Sözlük

Bülent Şahin Erdeğer 1 kalandar 1 palas 1 Çocuk olursa düzelir evlilikleri 2 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 15 kokina 1 sürekli kaybeden kişi 2 akran zorbalığı 3 star wars 1 güne bir söz bırak 1

Son Haberler

Hademe okul müdürünü zehirlemeye çalıştığı iddiasıyla tutuklandıEuro/TL'de yeni rekor: Bir eşik daha aşıldı!Gazeteci Enver Aysever tutuklandı11 yılda denizlerden 2,9 milyon metrekare hayalet ağ çıkarıldıErdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'TİSK elini taşın altına koymalı'

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım