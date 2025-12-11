Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Mtsk kursu alabilir miyim?


11 Aralık 2025 15:20
Mtsk kursu alabilir miyim?

Arkadaslar merhaba aracimi yeni aldim suan acemi surucuyum ama mtsk kursu almamda sakinca var mi uygulamali bir kurs mu simdi alip sonrasinda gorev almaj istiyorum araba surmekte iyice ustalasinca ama uygulamali bir kurssa zorlanirim diye dusundum


ozelogretim
Aday Memur
11 Aralık 2025 17:02

evet uygulama eğitim var sonucunda da uygulama sınavı ve

