Arkadaslar merhaba aracimi yeni aldim suan acemi surucuyum ama mtsk kursu almamda sakinca var mi uygulamali bir kurs mu simdi alip sonrasinda gorev almaj istiyorum araba surmekte iyice ustalasinca ama uygulamali bir kurssa zorlanirim diye dusundum

