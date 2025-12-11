Merkez Kariyer Uzmanlığı: Evrende Eşi Benzeri Olmayan Meslek

Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
1. BÖLÜM

Merkez kariyer uzmanlarının son dönemde ulaştığı saygın(!) konum, artık kamu yönetimi literatürüne altın harflerle yazılacak düzeye geldi. Öyle ki, Maliye Bakanı?nın makam koltuğu bile onların mütevazı ihtişamı karşısında hafif sarsılmış durumda. Bakanlığın koltuğu eskisi kadar emin değil; çünkü uzmanlarımızın parlak kariyer ışığı karşısında koltuk bile kendi varlığından şüphe eder hale geldi. Zira bugünlerde Bakan?ın koltuğuna oturmak için gerekli kriterler bile değişti: Artık kurumlarda şöyle bir uygulama teklif ediliyor:

"Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK bir zahmet ayağa kalksın, merkez kariyer uzmanları sırayla otursun."

Çünkü nihayet kamu yönetimi, gerçek sahiplerini tanımış bulunuyor. Yönetim bilimi kitaplarında reform, modernleşme, dijitalleşme gibi başlıklar kullanılabilir; fakat uzmanlarımızın gözünde kamu yönetiminin gerçek reformu, koltuğun kime ait olduğunun netleşmesidir.

Bu kahramanlarımız girdikleri her odada görünmez bir spot ışığıyla aydınlanıyor. Işık onları takip ediyor, gölge bile onlara yaklaşmaya çekiniyor. Bir memur girdiğinde "buyurun", bir idareci geldiğinde "oturun bakalım", bir genel müdür uğradığında ise "sizi yoğunluktan bugün alamıyoruz" kıvamında bir vakar sergiliyorlar. O an odanın içindeki hava değişiyor; bir anda sanki üst düzey bir toplantıya, ardından da devlet sırrı içeren bir brifinge dönüşmüş gibi bir atmosfer doğuyor.

Uzmanların oluşturduğu bu muazzam hiyerarşi piramidi, tarihte ancak Mısır firavunlarının yaptırdığı piramitlerle kıyaslanabilir. Tek fark: Bu piramidin tepesinde oturanlar hiç terlemiyor; taş işini her zamanki gibi alt kademe yapıyor. Firavunların bile bu kadar iddialı bir kitle üretmeyi başaramadığı söyleniyor. Tarihçiler bir gün bu dönemi inceleyecek olursa, uzmanların görev tanımını değil, özgüven seviyesini ayrı bir bölümde anlatmak zorunda kalacaklar.


2. BÖLÜM

Mesleğe giriş şartlarının zorluğunu her fırsatta vurgulamaları ise ayrı bir sanat. Sanki memuriyete değil NASA?ya astronot seçimi yapıldı da biz fark etmedik. Onların anlattığına göre, uzmanlık sınavına giren kişi basit bir memur adayı değil; gezegenler arası görev için seçilen bir keşif ekibi üyesi. Sınav salonuna girmek bile özel eğitim gerektiriyor; çıkabilmek için ise ayrı bir dayanıklılık.

Nitekim uzmanların kendi anlatımlarına göre bu mesleğe giriş, insanın tüylerini diken diken eden bir kahramanlık destanı niteliğinde:

KPSS: Uzay mühendisliği sınavından zor. Çoğu derece yapmış; yapamayan zaten normal vatandaş kategorisine giriyor. Bir insan KPSS?de derece yapamıyorsa zaten uzmanların yanından geçmeye bile cesaret etmemeli.

Yabancı dil: En az C1. Hatta ideal olanı, İngilizceyi rüyasında gören değil, rüyasında İngilizce gören seviyeye ulaşmak. İngilizce bilmeyen biriyle konuşurken bile kendilerini çeviri uygulaması gibi hissediyorlar.

Uzmanlık sınavı: Dünyanın en zor sınavı. NASA bile bu kadar seçici değil. Mars programına alınacak astronotların bile bu sınavı geçip geçemeyeceği tartışmalı.

Mülakat: Tamamen bilimsel, yüzde yüz objektif. Tanıdık, torpil, adam kayırma? Haşa! Böyle bir iddia uzman nazarında doğrudan hakaret sayılır. O kadar objektif ki, objektiflik kelimesi bile bu mülakatı görünce utanıp kenara çekiliyor.


3. BÖLÜM

Bu eşsiz niteliklere sahip uzmanlarımız kurum içinde öyle bir özgüvenle dolaşıyor ki, sanki bütçe açığını kapatan, enflasyonu düşüren, ekonomik istikrarı sağlayan, dış borcu yapılandıran ve hatta memur psikolojisini düzelten tek güçlermiş gibi bir hava estiriyorlar. Odaya girdiklerinde ekonomi düzeliyor sanırsın; odadan çıktıklarında kurumun morali bozuluyor gibi bir havaya bürünüyorlar.

Bir memur yanlarına yaklaştığında hafifçe tebessüm ederek şöyle diyorlar:

"Sen de iyi çocuksun ama bizim lig başka."

Bu cümleyle aynı anda hem sevgi, hem üzüntü, hem de bir miktar üstünlük iması veriyorlar. Adeta memura şefkatle yaklaşırken, bir yandan da ?biz farklı bir türüz? mesajı veriyorlar.

Bir idareci geldiğinde ise yüzlerinde bilgece bir ifade beliriyor:

"Evet evet, yöneticisin? ama kamu yönetimini bize bırak."

O an yöneticinin gözünde bir kararsızlık, hafif bir eziklik, hatta ?acaba gerçekten ben yönetici miyim?? diye bir sorgulama başlıyor.

Özetle, uzmanların gözünde kamu yönetiminin gerçek aklı, vicdanı, ruhu, motoru ve egzozu onlardır. Diğer herkes, bu muazzam sistemin küçük bir vidası gibidir. Onların olmadığı bir kamu yönetimi düşünülemez; hatta evrende yerçekimi bile uzmanların varlığına göre hesaplanıyor olabilir.

Bu yüzden onlar şöyle diyor:

"Devlet biziz, gerisi teferruat."

