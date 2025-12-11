Merkez Kariyer Uzmanlığı: Evrende Eşi Benzeri Olmayan Meslek

3. BÖLÜM
Bu eşsiz niteliklere sahip uzmanlarımız kurum içinde öyle bir özgüvenle dolaşıyor ki, sanki bütçe açığını kapatan, enflasyonu düşüren, ekonomik istikrarı sağlayan, dış borcu yapılandıran ve hatta memur psikolojisini düzelten tek güçlermiş gibi bir hava estiriyorlar. Odaya girdiklerinde ekonomi düzeliyor sanırsın; odadan çıktıklarında kurumun morali bozuluyor gibi bir havaya bürünüyorlar.
Bir memur yanlarına yaklaştığında hafifçe tebessüm ederek şöyle diyorlar:
"Sen de iyi çocuksun ama bizim lig başka."
Bu cümleyle aynı anda hem sevgi, hem üzüntü, hem de bir miktar üstünlük iması veriyorlar. Adeta memura şefkatle yaklaşırken, bir yandan da ?biz farklı bir türüz? mesajı veriyorlar.
Bir idareci geldiğinde ise yüzlerinde bilgece bir ifade beliriyor:
"Evet evet, yöneticisin? ama kamu yönetimini bize bırak."
O an yöneticinin gözünde bir kararsızlık, hafif bir eziklik, hatta ?acaba gerçekten ben yönetici miyim?? diye bir sorgulama başlıyor.
Özetle, uzmanların gözünde kamu yönetiminin gerçek aklı, vicdanı, ruhu, motoru ve egzozu onlardır. Diğer herkes, bu muazzam sistemin küçük bir vidası gibidir. Onların olmadığı bir kamu yönetimi düşünülemez; hatta evrende yerçekimi bile uzmanların varlığına göre hesaplanıyor olabilir.
Bu yüzden onlar şöyle diyor:
"Devlet biziz, gerisi teferruat."
