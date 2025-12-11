Merkez Kariyer Uzmanlığı: Evrende Eşi Benzeri Olmayan Meslek

1. BÖLÜM

Merkez kariyer uzmanlarının son dönemde ulaştığı saygın(!) konum, artık kamu yönetimi literatürüne altın harflerle yazılacak düzeye geldi. Öyle ki, Maliye Bakanı?nın makam koltuğu bile onların mütevazı ihtişamı karşısında hafif sarsılmış durumda. Bakanlığın koltuğu eskisi kadar emin değil; çünkü uzmanlarımızın parlak kariyer ışığı karşısında koltuk bile kendi varlığından şüphe eder hale geldi. Zira bugünlerde Bakan?ın koltuğuna oturmak için gerekli kriterler bile değişti: Artık kurumlarda şöyle bir uygulama teklif ediliyor:

"Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK bir zahmet ayağa kalksın, merkez kariyer uzmanları sırayla otursun."

Çünkü nihayet kamu yönetimi, gerçek sahiplerini tanımış bulunuyor. Yönetim bilimi kitaplarında reform, modernleşme, dijitalleşme gibi başlıklar kullanılabilir; fakat uzmanlarımızın gözünde kamu yönetiminin gerçek reformu, koltuğun kime ait olduğunun netleşmesidir.

Bu kahramanlarımız girdikleri her odada görünmez bir spot ışığıyla aydınlanıyor. Işık onları takip ediyor, gölge bile onlara yaklaşmaya çekiniyor. Bir memur girdiğinde "buyurun", bir idareci geldiğinde "oturun bakalım", bir genel müdür uğradığında ise "sizi yoğunluktan bugün alamıyoruz" kıvamında bir vakar sergiliyorlar. O an odanın içindeki hava değişiyor; bir anda sanki üst düzey bir toplantıya, ardından da devlet sırrı içeren bir brifinge dönüşmüş gibi bir atmosfer doğuyor.

Uzmanların oluşturduğu bu muazzam hiyerarşi piramidi, tarihte ancak Mısır firavunlarının yaptırdığı piramitlerle kıyaslanabilir. Tek fark: Bu piramidin tepesinde oturanlar hiç terlemiyor; taş işini her zamanki gibi alt kademe yapıyor. Firavunların bile bu kadar iddialı bir kitle üretmeyi başaramadığı söyleniyor. Tarihçiler bir gün bu dönemi inceleyecek olursa, uzmanların görev tanımını değil, özgüven seviyesini ayrı bir bölümde anlatmak zorunda kalacaklar.