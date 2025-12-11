Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Geçici Görevlendirmeyle gelinen ilin şarktan çıkması


11 Aralık 2025 15:46
Geçici Görevlendirmeyle gelinen ilin şarktan çıkması

Merhabalar Şanlıurfa İlinden Kahramanmaraş'a bu yıl Ağustos ayında eş durumuyla geldim.Aynı yıl 2. kez tayin gördüğüm için de geçici görevlendirme ile oldu atama.Şimdi görev yaptığım il şarktan çıktı.Burada devam edebilmek için yapabileceğim birşey var mıdır dilekçe versem veya olumsuz olursa mahkeme yoluna gitsem kazanabilir miyim?Bilgisi olan meslektaşlarım, abilerim cevap yazarsa memnun olurum

