Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

4/b personel sözleşme yenilememe


11 Aralık 2025 18:00
4/b personel sözleşme yenilememe
4/b sözleşmeli personel eğer 1ocakda sözleşme yenilemezse başka bir 4/b alıma başvuru yapabilirmi?

Çok Yazılan Konular

4B kadroya geçmesiKardoya geçiş hakındaMemur ile sözlesmeli personel arasındaki farklar.Kadroya geçen var mı?Ücretsiz izin hakkiSözleşmelilerin kadroya geçmesi?KPSS A-B YL Doktora3+1 Tarım ve Orman Bakanlığı 3+1 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sözlük

akran zorbalığı 3 şu an çalan şarkı 1 Ölmez Otu 1 Yılan 1 palas 1 Çocuk olursa düzelir evlilikleri 2 Sosyal çalışma 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 17 kokina 1 merak edilen konular 1

Son Haberler

Ailesiyle tartıştı, evini ateşe verdi: 3 kişi dumandan etkiledi'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 1 tutuklamaİstanbul'un en pahalı ve en ucuz aidatlı ilçeleri belli olduNATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya'nın bir sonraki hedefi bizizŞanlıurfa'da elektrik denetiminden gizli kripto üretim tesisi çıktı

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım