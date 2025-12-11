4/b personel

KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
11 Aralık 2025 18:04
4/b sözleşmeli personel eğer 1 ocak itibari ile sözleşmesini yenilemez ise 1 yıl ceza almadan başka bir alıma başvurabilirmi?

