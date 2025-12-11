Muvazzaf Subay

KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
11 Aralık 2025
Arkadaşlar merhaba,

Öncelikle kendimi tanıtayım: Kocaeli Üniversitesi Yazılım Mühendisliği öğrencisiyim ve dış kaynaktan subay olmayı düşünüyorum. Ancak aklımda birkaç soru var.

Ben Irak ve Türkiye çifte vatandaşıyım. Irak vatandaşlığından çıkma için başvuru yaptım. Ortaokul ve liseyi Türkiye'de bitirdim. Hayalim subay olmak ve şu an KPSS'ye hazırlanıyorum.

Sorum şu: Sadece yurt dışında doğmuş ve sonradan TC vatandaşı olmuş olmam elenme sebebi olur mu?

Aile veya akrabalar açısından herhangi bir sıkıntı yok (terör, örgüt vb.). Babam yurt dışında çalışıyor, Türkiye'den mal alıp orada satıyor.

Ayrıca üniversitenin birçok sistemini doğrudan ben kodladım veya üzerinde çalıştım. Referanslarım oldukça fazla ve teknik yeteneklerim konusunda kanıtlarım var.

Yabancı dil seviyelerim: Arapça YDS 80, İngilizce YDS 70.

Bilgisi olan var mı?

