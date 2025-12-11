Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

X etkinliği


11 Aralık 2025 21:24
X etkinliği

.

Çok Yazılan Konular

Maaş eşitlenmesiYasadışı Bahisten gelen çalıntı parayla ihraçEş ile karakolluk olmaEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerMazeret ataması 2025Yok mu duyum balon falan hani polise çalışma vardi umutlar dibe indi.Ankaraya mazeret tayini.Kamuda Maaş ReformuEk İş Tavsiye

Sözlük

sengide bilirsin 1 Ölmez Otu 1 akran zorbalığı 3 kırmızı lahana 3 Çocuk olursa düzelir evlilikleri 2 sürekli kaybeden kişi 2 Sosyal çalışma 1 yerli malı haftası kutlamaları 2 şu an çalan şarkı 1 star wars 1

Son Haberler

Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' açıklaması: Tek haneye düşeceği döneme giriyoruzAnnesi için mezar yeri bakmaya giderken kazada öldülerBakan Kacır: KIZILELMA'yı biz ürettik, radarı biz ürettikİntihar sanılmıştı, miras için ailesini katletmişBakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım